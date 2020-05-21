21 мая 2020 г., 17:15

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Заключительное видео про сборку, установку, настройку и тестирование сетевого хранилища (NAS) на базе комплекта из Raspberry Pi 4 и дополнительных плат – X835 board и платы управления питанием Raspberry Pi (+куллер) – X735 board.

Первую часть – собственно, сборка комплекта – смотрите здесь, а вторую часть, подробно про процесс установки на Raspberry Pi 4 надстройки Openmediavault (OMV), которая обеспечивает простоту настройки и конфигурирования сетевых служб и про дальнейшее управление системой смотрите здесь.

В третьем видео – в основном – различные тесты производительности… Честно говоря, идея подключения диска к Raspberry Pi 4 через USB интерфейс (пусть и USB 3) с использованием платы X835 меня не очень вдохновляла. Но, как показали и тесты, и эксплуатация вообще – все работает по верхней планке производительности самого диска и выдает ожидаемые 210-220 Мб/с в локальном соединении. Для сетевых подключений – наблюдается практически полная утилизация 1 Гбит/с сетевого подключения при работе с теми же iSCSI или SMB – скорость передачи в 117 МБ/с на чтение и, что самое интересно – 136 МБ/с для смешанного режима, – т.е. дуплексная передача очень даже неплохо поддерживается.

NAS своими руками

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