В IBM новый глава - Арвинд Кришна

31 января 2020 г., 9:15

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Совет директоров IBM объявил о новых назначениях на должность CEO и президента компании.



Арвинд Кришна (Arvind Krishna) становится ее 10-м генеральным директором, заменив Вирджинию «Джинни» Рометти (Virginia “Ginni” Rometty). Изменение в руководстве вступает в силу 6 апреля. С этого же момента Джим Уайтхерст, (Jim Whitehurst) бывший генеральный директор Red Hat, становится президентом IBM.



Рометти останется исполнительным председателем компании IBM до конца года, как сообщается.

62-летняя Джинни Рометти была назначена на должность президента и генерального директора IBM 1 января 2012 года, сменив на этом посту Сэма Пальмизано (Sam Palmisano). До этого назначения она отвечала за вопросы продаж, маркетинга и стратегии.



В период правления Рометти IBM сделала ряд важных шагов по реструктуризации бизнеса и перехода на новые рельсы - в частности облачные сервисы стали более приоритетными для компании. Кроме того, Голубой гигант избавился от ряда низкоприбыльных бизнесов, например, было продано подразделение по выпуску x86 серверов компании Lenovo в 2014 г. При этом IBM осталась на традиционных для себя рынках, таких как мэйнфреймы и программное обеспечение для баз данных.



Арвинд Кришна, которому 57 лет, работает в компании IBM с 1990 года. До последнего времени он занимал пост старшего вице-президента по облачным и когнитивным решениям. Как сообщают некоторые источники именно он разработал план поглощения Red Hat, которое было осуществлено в июле прошлого года и сумма сделки составила 34 млрд долл. Ранее он занимал различные руководящие должности, в том числе и директора IBM по разработкам. На его счету 15 патентов.



В своем письме сотрудникам Рометти описала Кришну как «блестящего инженера, который сыграл значительную роль в развитии ключевых технологий IBM, таких как искусственный интеллект, облачные технологии, квантовые вычисления и блокчейн», а также охарактеризовала его как «превосходного операционного лидера».

Акции IBM подскочили на 5% в четверг вечером после того, как компания заявила о новых назначениях.

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