На рынке умных колонок — новый региональный лидер

25 февраля 2020 г., 15:45

Как полагают аналитики Omdia (бывшая IHS Markit), свыше 100 млн умных колонок было поставлено на мировой рынок в 2019 г. Относительно 2018 г., по итогам которого в каналы ушло 72 млн устройств, рост достиг 41%. Прогнозируется, что по итогам нынешнего года рассматриваемый рынок увеличится еще на 36%.

По состоянию на конец 2019 г. в мире насчитывалось не менее 205 млн смарт-спикеров, причем в Северной Америке использовалось 52% из них. Ожидается, что в 2020 г. инсталлированная база вырастет до 325 млн устройств.

Дисплеи — еще один ключевой фактор роста рынка умных колонок. В прошлом году одна лишь Северная Америка освоила около 7,4 млн смарт-спикеров со встроенным экраном. За Amazon Echo Show 5 оказалось почти 40% рынка, тогда как Google Home Hub взял около 23%.

Освоив 47 млн устройств, в 2019 г. Азия опередила Северную Америку (42 млн аппаратов) и оказалась крупнейшим регионом сбыта умных колонок.

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