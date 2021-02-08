На мировом рынке — рекорд поставок 4G-ноутбутков

8 февраля 2021 г., 13:55

В 2020 г., впервые за историю своего развития, глобальные поставки мобильных компьютеров со встроенной поддержкой сотовых стандартов передачи данных превысили 10 млн устройств, — сообщает Strategy Analytics. Необходимость оставаться дома в течение пандемии COVID-19 существенно подстегнула спрос на подобные продукты — рост в годовом сопоставлении превысил 70%.

Почти половина обозначенного объема ноутбуков с поддержкой 3G, 4G или 5G пришлась на Северную Америку. Европа и Азиатско-тихоокеанский регион освоили 45% общих поставок.

Как ожидается, высокая позитивная динамика в нынешнем году сохранится — при увеличении поставок на 25% «YoY» в целом будет отгружено не менее 26 млн подобных устройств.

Доминирующими в 2020 г. оставались ноутбуки с поддержкой 4G/LTE — за ними 97% рынка. Ожидается, что 5G начнёт постепенно завоевывать новые территории и по итогам 2025 г. за ним окажется 69% от общих поставок.

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