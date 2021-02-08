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Китай ужесточает антимонопольный контроль деятельности техногигантов

8 февраля 2021 г., 14:25
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Китай ужесточает антимонопольный контроль деятельности техногигантов

Как сообщает пекинское отделение Reuters, в прошедшее воскресенье местный рыночный регулятор опубликовал новые рекомендации, которые формализуют выпущенный в ноябре антимонопольный законопроект. Эти новые правила нацелены на крупнейшие интернет-платформы и призваны прояснить ряд монополистических практик, к пресечению которых готовятся приступить регулирующие органы.

Предоставленные для ознакомления на веб-сайте Государственной администрации по регулированию рынка (SAMR), эти правила накладывают запрет на давно практикуемые антиконкурентные действия, такие как принуждение торговцев к выбору между ведущими интернет-игроками страны.

Ожидается, что новые правила дополнительно усилят нарастающее в последние месяцы давление на крупнейшие китайские сайты электронной коммерции, такие как Taobao и Tmall Marketplaces Alibaba Group или JD.com и платежные сервисы, включая Alipay от Ant Group и WeChat Pay от Tencent Holding.

В декабре регулирующие органы начали антимонопольное расследование в отношении Alibaba Group после драматической приостановки первичного публичного размещения акций (IPO) на 37 млрд долл. её аффилированной платежной компании Ant Group. Тогда против компании были, в частности, выдвинуты обвинения в принуждении продавцов подписывать эксклюзивные договоры о сотрудничестве в ущерб другим интернет-платформам.

SAMR заявила, что сообщения об антимонопольной активности в интернете учащаются, кроме того, вредящие конкуренции действия техногигантов становятся более изощрёнными, скрытыми в алгоритмах, данных и платформенных политиках. Администрация выражает надежду, что сформулированные ею руководящие принципы остановят монополистическое поведение в платформенной экономике" включая картельные сговоры, ограничения на использование технологий и прочие запрещённые приёмы манипулирования рынком.

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