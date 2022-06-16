На деокупованих територіях відновлено електропостачання 30 тис споживачів

16 июня 2022 г., 12:15

Як повідломляє Міненерго за минулу добу відновлено електропостачання близько 30 тисячам споживачів, які були знеструмлені через бойові дії.



Зокрема у Запорізькій області – 14 тисячам, Донецькій – 8,9 тисячі, Харківській – 4,1 тисячі, Херсонській – 1,5 тисячі, Миколаївській – 1 тисячі, Дніпропетровській – 140 споживачам.



Станом на 15 червня в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями, залишаються знеструмленими близько 722 населених пункти, загалом близько 613,5 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – понад 352,1 тисячі, Луганській – понад 128,2 тисячі, Харківській – близько 40,2 тисячі споживачів.



На сьогодні відремонтовано 100% магістральних мереж, пошкоджених обстрілами на півночі України. Загалом на деокупованих територіях бригади та підрядниками «Укренерго» відновили роботу 12 підстанцій та 33 магістральних лінії електропередачі напругою 220-750 кВ.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист