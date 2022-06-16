Суд ЄС відхилив штраф Qualcommу розмірі 1,05 млрд доларів

16 июня 2022 г., 13:15

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Найвищий суд Європейського Союзу відхилив штраф у розмірі 1,05 мільярда доларів, який було накладено на компанію Qualcomm за то, що вона використовувала не допустимі бізнес-практики на ринку модемів для мобільних пристроїв.



Штраф був виписаний у січні 2018 року Європейською комісією, виконавчим органом ЄС та антимонопольним органом. У заяві для Reuters комісія заявила, що вивчить рішення та розгляне свої подальші кроки.



Qualcomm є провідним виробником чіпів модемів, які використовують мобільні пристрої для підключення до мереж оператора. Антимонопольний штраф у розмірі 1,05 мільярда доларів, який Європейська комісія наклала Qualcomm у 2018 році, було пов'язано з угодою компанії на постачання рішень для Apple.



Комісія виписала штраф за серію платежів, які Qualcomm зробила виробнику iPhone в період з 2011 по 2015 рік. В обмін на виплати на мільярди доларів Apple погодилася використовувати у iPhone та iPad виключно LTE-модеми одного виробника. Комісія виявила, що угода компаній могла зашкодити конкуренції, зменшивши стимул Apple купувати LTE-модеми у інших постачальників.



У своєму рішенні Генеральний суд ЄС зазначив, що рішення про скасування штрафу проти Qualcomm було мотивовано двома основними причинами. Перша полягає в тому, що суд виявив «ряд процесуальних порушень» у веденні антимонопольного провадження. Крім того, у рішенні зазначено, що регулятори «не врахували всі відповідні фактичні обставини» перед винесенням штрафу.



Багато модемів LTE, які Apple придбала у Qualcomm у період з 2011 по 2015 рік, були вбудовані в iPhone. Регулятори оштрафували Qualcomm після того, як визначили, що, заплативши Apple за використання виключно модемів LTE, виробник мікросхем міг зашкодити конкуренції. Однак Генеральний суд вирішив, що це не так, оскільки «Apple не мала технічної альтернативи чіпсетам Qualcomm LTE» для iPhone.



Інша частина постанови зосереджена на модемах, які Qualcomm постачає для iPad. Європейська комісія виявила, що Qualcomm зменшила стимул Apple використовувати LTE-модеми інших постачальників до лінійок iPad 2014 та 2015 років. У своєму рішенні Загальний суд зазначив, що комісія «не надала аналіз, який дає змогу підтвердити висновки про те, що відповідні платежі фактично зменшили стимули Apple».



Це сталося через кілька місяців після того, як Загальний суд відхилив антимонопольний штраф у розмірі 1,2 мільярда доларів проти корпорації Intel за деякі її бізнес-практики на ринку персональних комп’ютерів. Спочатку суд залишив у силі антимонопольний штраф у рішенні 2014 року. Пізніше Верховний суд ЄС доручив переглянути справу.

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