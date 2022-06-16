Microsoft купує компанію з аналізу загроз кібербезпеки Miburo

16 июня 2022 г., 11:43

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Як стало відомо, корпорація Microsoft уклала угоду про придбання компанії Miburo, що займається аналізом загроз кібербезпеки. Ціна угоди не оголошуєтся.



Miburo, що заснована у 2011 році, спеціалізуються на виявленні та реагуванні на так звані іноземні інформаційні операції, насамперед які фінансуються державами, щоб вплинути на думку громадян.



Miburo описує себе як міждисциплінарну команду дослідників і консультантів, які допомагають захищати вільне інформаційне середовище, демократії та громадян від екстремізму та авторитарного впливу.



Дослідницькі групи компанії виявляють зловмисні та екстремістські кампанії впливу більш ніж десяти мовами. Miburo пропонує клієнтам швидку оцінку ситуації за культурним розумінням та геополітичними реаліями.



Як йдеться в описі, команда Miburo використовує досвід з наукових кола, уряду та приватного сектору, щоб допомогти компаніям розробити проактивні стратегії для зменшення ризиків у кіберпростору. Стартап також пропонує особисте та онлайн-навчання для фахівців із правоохоронних органів, військових, розвідки та кібербезпеки, щоб забезпечити стратегічне розуміння ситуації та інструмент для пом’якшення різних загроз.



Після завершення придбання Miburo стане частиною організації Microsoft Customer Security and Trust.



Том Берт (Tom Burt), корпоративний віце-президент Microsoft із безпеки та довіри клієнтів, написав у блозі, що співробітники Miburo дозволять корпорації розширити свої можливості виявлення та аналізу загроз для боротьби з новими кібератаками, а також пролити світло на те, як іноземні учасники використовують інформаційні операції разом з іншими кібератаками для досягнення своїх цілей.



Берт додав, що придбання дозволить Microsoft продовжити свою місію по знаходженню довгострокових рішень, які не дозволять іноземним противникам загрожувати клієнтам державного та приватного секторів і «самим основам наша демократія».

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист