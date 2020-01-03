Многоячеистый оркестратор создает сети Li-Fi без помех

3 января 2020 г., 18:05

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Li-Fi, или связь в видимом свете, имеет значительные преимущества перед Wi-Fi, такие как скорость передачи данных и безопасность данных, которые она предлагает, потому что свет не проникает сквозь стены. Но широкое распространение ограничено прежде всего из-за помех между устройствами, использующими сети Li-Fi, и из-за плохой работы этой технологии на больших площадях.

Чтобы решить эту проблему, исследователи из CEA-Leti разработали многоячеистую систему Li-Fi, являющейся, по их мнению, первым в мире интеллектуальных оркестратором помех, который автоматически обнаруживает помехи между зонами освещения в сетях и оптимизирует скорости передачи данных для каждого соседнего устройства. Система также управляет асимметрично и независимо помехами восходящей / нисходящей линии связи.

Li-Fi-мультячейка, которая будет демонстрироваться на выставке CES 2020, CEA-Leti, предлагает несколько преимуществ в дополнение к устранению помех и поддержке покрытия большой площади. К ним относятся бесперебойное подключение для пользователей, перемещающихся в сети, и справедливое распределение ресурсов между пользователями, испытывающими помехи, и теми, кто их не испытывает. Технология CEA-Leti способна обеспечить скорость передачи данных до 150 Мбит/с на расстоянии до трех метров с помощью светодиодов.

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