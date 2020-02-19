Veeam представила десятую версию Availability Suite

19 февраля 2020 г., 17:25

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Veeam Software объявила о выходе Availability Suite v10, решения нового поколения для защиты данных, повышающих их доступность, мобильность и масштабируемость. Veeam Availability Suite, впервые представленный в 2008 г. под названием Veeam Backup & Replication, – флагманский продукт компании. Новая версия обеспечивает современный уровень защиты файловых данных в сетевых хранилищах (NAS), мгновенное восстановление множества виртуальных машин (Multi-VM Instant Recovery) для автоматического аварийного восстановления и значительно улучшенную защиту от вирусов-вымогателей. Повышенная масштабируемость платформы, возможность работы с данными компании через API и более 150 других серьезных обновлений делают продукт Veeam самым надежным в отрасли решением для полноценного управления и защиты данных в гибридных облаках.

По мере внедрения стратегий гибридного облака для ускорения цифровой трансформации данные приобретают критическое значение для успеха компаний. Однако, согласно исследованию Veeam Cloud Data Management Report 2019, 73% организаций не могут обеспечить бесперебойный доступ к приложениям и данным для своих клиентов. Многие компании берут на вооружение технологии управления данными в облаке для повышения уровня защиты и эффективности использования данных. Новое решение Veeam за счет расширенной поддержки платформ и усовершенствованной функциональности позволит организациям лучше управлять данными, необходимыми для реализации важнейших бизнес-требований.

Veeam Availability Suite v10 защищает современные рабочие нагрузки в масштабе всей организации, используя расширенные возможности бэкапа. За счет интеграции с функциональностью S3 Object Lock резервные копии невозможно изменить – тем самым еще больше повышается защита данных. Решение расширяет возможности по интеграции экосистемы интерфейсов API, позволяя организациям экономить время, сокращать расходы и успешно решать задачи по восстановлению данных.

С версией V10 компании могут: модернизировать и упростить защиту крупных файловых хранилищ и файл-серверов с помощью мощной системы резервного копирования в сетевые хранилища NAS; внедрить в бизнес-процессы новое поколение систем мгновенного восстановления множества виртуальных машин (Multi-VM Instant Recovery) для аварийного восстановления в случае масштабных отключений дата-центров; упростить резервное копирование в хранилища на удаленных площадках и получить абсолютную защиту от вирусов-вымогателей и внутренних угроз благодаря интеграции с объектным хранилищем S3 и постоянному резервному копированию; использовать хранимые в бэкапе данные с пользой для бизнеса, упростить процесс интеграции стороннего ПО для анализа данных компании с помощью нового интерфейса Veeam Data Integration API; обеспечить более широкую поддержку платформ и экосистем, включая новые, расширенные возможности для работы в Linux, HPE Primera, HPE StoreOnce, Nutanix AHV, PostgreSQL, MySQL и т.д.

В новом релизе Veeam полностью сохраняется поддержка облачных платформ Microsoft Cloud, включая интеграцию с Veeam Availability Suite, Veeam Backup для Office 365 и Veeam Backup для Azure.

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