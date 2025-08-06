 
`

Favbet Foundation продовжує проєкт «Клуб супергероїв» новими ініціативами 

6 августа 2025 г., 17:05
0 
 

Favbet Foundation продовжує проєкт «Клуб супергероїв» новими ініціативами

У місті Тлумач на Івано-Франківщині відбувся відкритий турнір з боксу, присвячений пам’яті загиблих героїв Тлумаччини, що віддали своє життя за Україну.

Кілька призових місць в ході змагання вдалось вибороти й учням безкоштовної секції боксу, яка вже більш як два роки функціонує в клубі SpartaBox за сприяння Favbet Foundation. Напередодні вихованці клубу провели двотижневий тренувальний табір, щоби підійти до турніру у найкращій формі.

Favbet Foundation продовжує проєкт «Клуб супергероїв» новими ініціативами

Всього у турнірі взяли участь 187 юних боксерів з Івано-Франківської, Львівської, Дніпропетровської, Донецької, Волинської, Закарпатської, Одеської, Херсонської, Житомирської областей, міста Києва та Тлумацької громади. Учасники змагалися в різних вагових категоріях, демонструючи відмінні результати та бойовий дух.

 

Учні SpartaBox показали чудові результати. Богдан Лозний  та Дамір Литвиненко  вибороли перше місце, а Максим Свистуненко  — друге місце у своїх вагових категоріях. Хоча інші спортсмени, Тимур Литвиненко, Артур Шульгін та Олександр Дячук  не змогли перемогти досвідченіших боксерів на попередніх етапах, вони продовжили боротьбу у неофіційних матчах і спарингах, щоби підвищити свою майстерність та впевненість для майбутніх виступів.

Favbet Foundation продовжує проєкт «Клуб супергероїв» новими ініціативами

Cуддями змагання змагання були суддя національної категорії Володимир Чорний та суддя міжнародної категорії Богдан Чорний, який також є першим наставником боксерської групи, що тренується за підтримки Favbet Foundation. 

«Ми пишаємося досягненнями наших боксерів та вдячні тренерами SpartaBox, які підтримують їх на цьому спортивному шляху. Favbet Foundation і надалі підтримуватиме роботу секції та інші ініціативи, що відкривають більше можливостей для українських дітей», — зазначили в Favbet Foundation.

Президент Favbet Foundation Андрій Матюха підкреслив, що підтримка спортивних секцій є частиною проєкту «Клуб супергероїв», який вже більш як 3 роки опікується низкою спортивних та освітніх ініціатив: «Зараз фонд підтримує секції з боксу, боротьби, самбо, футболу та баскетболу. Також ми розвиваємо освітній напрям у співпраці з GoFriends IT Academy та проводимо ІТ-курси для дітей різного віку». 

За його словами, більшість проєктів в межах «Клубу супергероїв» орієнтовані на дітей із сімей ВПО та військовослужбовців. Мета — дати їм гідні можливості розвитку, яких вони могли бути позбавлені через війну.

 

