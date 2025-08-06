Favbet Foundation продовжує проєкт «Клуб супергероїв» новими ініціативами 

У місті Тлумач на Івано-Франківщині відбувся відкритий турнір з боксу, присвячений пам’яті загиблих героїв Тлумаччини, що віддали своє життя за Україну.

Кілька призових місць в ході змагання вдалось вибороти й учням безкоштовної секції боксу, яка вже більш як два роки функціонує в клубі SpartaBox за сприяння Favbet Foundation. Напередодні вихованці клубу провели двотижневий тренувальний табір, щоби підійти до турніру у найкращій формі.

Всього у турнірі взяли участь 187 юних боксерів з Івано-Франківської, Львівської, Дніпропетровської, Донецької, Волинської, Закарпатської, Одеської, Херсонської, Житомирської областей, міста Києва та Тлумацької громади. Учасники змагалися в різних вагових категоріях, демонструючи відмінні результати та бойовий дух.

Учні SpartaBox показали чудові результати. Богдан Лозний та Дамір Литвиненко вибороли перше місце, а Максим Свистуненко — друге місце у своїх вагових категоріях. Хоча інші спортсмени, Тимур Литвиненко, Артур Шульгін та Олександр Дячук не змогли перемогти досвідченіших боксерів на попередніх етапах, вони продовжили боротьбу у неофіційних матчах і спарингах, щоби підвищити свою майстерність та впевненість для майбутніх виступів.

Cуддями змагання змагання були суддя національної категорії Володимир Чорний та суддя міжнародної категорії Богдан Чорний, який також є першим наставником боксерської групи, що тренується за підтримки Favbet Foundation.

«Ми пишаємося досягненнями наших боксерів та вдячні тренерами SpartaBox, які підтримують їх на цьому спортивному шляху. Favbet Foundation і надалі підтримуватиме роботу секції та інші ініціативи, що відкривають більше можливостей для українських дітей», — зазначили в Favbet Foundation.