Mastercard відкрив для українських підприємців програму спеціальних пропозицій Easy Savings

20 июня 2024 г., 16:24

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Компанія Mastercard заявила, що відкриває українським підприємцям доступ до безплатної програми знижок та спеціальних пропозицій Mastercard Easy Savings.



Як зазначається, держателі бізнес-карток Mastercard зможуть скористатися майже сотнею унікальних пропозицій на послуги й сервіси від партнерів програми – провідних світових компаній та брендів. Програма покликана підтримати українських підприємців, розширити для них можливості в бізнесі та сприяти зростанню й розвитку їхньої справи.



Mastercard Easy Savings – це простий та зручний спосіб заощадити на бізнес-витратах: від поточних бізнес-потреб, сервісів для ефективної професійної діяльності до ділових подорожей. Наразі на платформі налічуються пропозиції у десяти категоріях: маркетинг, онлайн-сервіси, HR і навчання, безпека, клієнтська підтримка, логістика, ділові подорожі, офісне забезпечення та продуктивність. Зокрема, це знижки та спеціальні пропозиції від таких провідних міжнародних компаній як Google, Microsoft, Meta, DocuSign, Adobe, Shopify, Pixlr, British Council, Harvard Business Review тощо.



Незабаром перелік оферів також буде поповнюватись і пропозиціями від локальних партнерів.



Участь у програмі Mastercard Easy Savings є безплатною.



Слід зазначити, що компанія виступає багаторічним партнером Міністерства цифрової трансформації України у розвитку онлайн-порталу Дія.Бізнес, а також офлайн-центрів в Україні та за кордоном. Крім того, Mastercard реалізує низку ініціатив з банками-партнерами, метою яких є підтримка українських підприємців через надання фінансових, консультаційних та освітніх можливостей. Також компанія запускає власні проєкти, як-от акселераційна програма Start Path Ukraine, що була розроблена спеціально для підтримки українських фінтех-стартапів.

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