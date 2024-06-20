Check Point розвиває безпеку API, підтримуючи цифрову трансформацію підприємств

20 июня 2024 г., 15:35

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Компанія Check Point оголосила про посилення свого брандмауера вебдодатків функцією API Discovery, спрямованою на зміцнення хмарних активів організацій. Повідомляється, що цей інструмент у поєднанні з першими нативними хмарними можливостями запобігання вивів Check Point на провідні позиції в останньому рейтингу GigaOm "Радар безпеки застосунків і API".



На тлі висхідній стурбованості щодо безпеки хмарних середовищ Check Point продовжує приділяти особливу увагу запобіганню кіберзагроз і захисту цифрових активів за допомогою рішення Cloud Native Application Protection Platform (CNAPP). Check Point CloudGuard WAF є невіддільною частиною платформи CNAPP, забезпечуючи захист хмарних вебдодатків і API та ефективно запобігаючи проникненню атак у хмарне середовище. На відміну від традиційних брандмауерів вебдодатків (WAF), CloudGuard WAF використовує машинне навчання замість традиційних сигнатур для блокування відомих і невідомих атак, забезпечуючи виявлення загроз у режимі реального часу та захист від атак "нульового дня", таких як Log4j і MOVEit.



Зазначено, два роки поспіль Check Point обирають як лідера. Цього року аналітик GigaOm Дон Маквітті (Don MacVittie) зазначає, що "найсильнішим місцем рішення Check Point CloudGuard WAF/open-appsec є захист API, який отримав найвищий бал завдяки інноваційному імпорту API та виявленню API". МакВітті також підкреслює, що "Check Point - один із кількох постачальників, які перейшли від Feature Play до Platform Play", роблячи акцент на спільній платформі Infinity Platform.



Нова функція виявлення API надає організаціям вичерпну інформацію про наявні у них API в хмарних середовищах. З її допомогою команди безпеки можуть без зусиль виявляти публічно відкриті або вразливі API. Використовуючи оптимізовану за допомогою штучного інтелекту схему, CNAPP дає змогу організаціям отримати доступ до API та ефективно забезпечити їхню безпеку, тим самим знижуючи ризик несанкціонованого доступу та витоку даних. Значущість цих можливостей очевидна, оскільки звіт Check Point про безпеку хмарних середовищ за 2024 рік засвідчив значне збільшення кількості інцидентів, пов'язаних із безпекою хмарних середовищ, з 24% 2023 року до 61% 2024 року (зростання на 154%), що свідчить про наростальну складність і частоту хмарних загроз.



"API Discovery доповнює рішення CloudGuard CNAPP і WAF, пропонуючи дивовижний рівень захисту для "хмарних" застосунків", - говорить Одед Гонда (Oded Gonda), віцепрезидент із технологій та інновацій Check Point Software Technologies. "Орієнтуючись на потреби сучасних підприємств, Check Point забезпечує як API Discovery і захист від відомих атак, так і попереджувальний захист від майбутніх атак".

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