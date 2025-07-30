Check Point Software перевершила очікування аналітиків за підсумками ІІ кв.

30 июля 2025 г., 13:25

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Check Point Software Technologies оголосила про фінансові результати за квартал, що завершився 30 червня 2025 року.





За звітний квартал компанія зафіксувала загальний дохід у розмірі 665 млн дол., що на 6% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.





Дохід від продуктів та ліцензій показав значне зростання на 12%, досягнувши 132 млн дол., тоді як доходи від підписок на безпеку збільшилися на 10% до 298 млн дол.





Розраховані нарахування (Calculated Billings) зросли на 4% до 642 млн дол., а залишок невиконаних зобов'язань (RPO) збільшився на 6% до 2,4 млрд дол.





Компанія також повідомила про прибуток на акцію (Non-GAAP EPS) у розмірі 2,37 долара, що на 9% вище, ніж роком раніше, та операційний прибуток (Non-GAAP) у 271 млн дол., що становить 41% від загального доходу.





Аналітики зазначають, що Check Point перевершила очікування щодо прибутку за другий квартал, чому сприяло зростання продажів її продуктів для захисту та запобігання кіберзагрозам у корпоративних мережах.





«Ми досягли стабільних результатів у другому кварталі, зумовлених зростанням нашого портфеля нових технологій, включаючи Email, SASE та Enterprise Risk Management. Пристрої Quantum Force продовжили двозначне зростання, відображаючи високу довіру клієнтів до наших інновацій та філософії "запобігання передусім", - заявив Надав Зафрір (Nadav Zafrir), генеральний директор Check Point. - Ми продовжили рух згідно нашої стратегічної дорожньої карти завдяки придбаванню Veriti, зміцнивши архітектуру відкритої платформи Infinity. Третій квартал обіцяє бути успішним з сильними липневими показниками. Ми маємо здоровий портфель проектів на другу половину року, що підкреслює наш прогноз на весь рік».





Станом на 30 червня 2025 року, грошові кошти, ринкові цінні папери та короткострокові депозити компанії становили 2,913 млрд дол., що є незначним зниженням порівняно з 3,058 млрд дол. Рік тому. Це зменшення зумовлене, в першу чергу, чистими грошовими коштами у розмірі 186 млн дол. та 84 млн дол., використаними для придбання Cyberint торік та Veriti у цьому році відповідно. Протягом другого кварталу 2025 року компанія також викупила приблизно 1,5 мільйона власних акцій на загальну суму близько 325 млн дол.

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