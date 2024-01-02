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Власником lifecell стає французька інвестиційна компанія

2 января 2024 г., 15:15
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За інформацією Turkcell, турецький мобільний оператор оголосив про продаж свого українського бізнесу французькій інвестиційній компанії NJJ Capital. Ця угода охоплює українського мобільного оператора lifecell, мережу кол-центрів "Глобал Білгі" і бізнес телекомунікаційних веж "Укртауер". Договір про передачу акцій на користь NJJ Capital було підписано 29 грудня 2023 року.

Передача активів ще не відбулася, але, як ідеться в офіційній заяві, інформацію про угоду "буде доведено до відома громадськості в повному обсязі та своєчасно".

Водночас стало відомо, що оцінка lifecell становила 12,7 млрд грн, "Глобал Білгі" - 47,2 млн грн і "Укртауер" - 1,96 млрд грн.

Новий власник lifecell - інвестиційна компанія NJJ Capital - належить французькому бізнесменові Ксав'є Ньєлю (Xavier Niel), який зі статками близько 9,4 млрд дол. посідає 269-те місце в глобальному рейтингу Forbes.

До переліку активів Ксав'є Ньєля входить французький інтернет-провайдер та оператор мобільного зв'язку Iliad, який працює під брендом Free у Франції та під брендом Play у Польщі. А також оператори зв'язку Monaco Telecom (Монако), Salt Mobile (Швейцарія) і Eir (Ірландія).

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