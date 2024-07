Lenovo представила гібридні рішення та нове покоління рідинного охолодження

1 июля 2024 г., 9:35

0

Tweet

Компанія Lenovo представила нові комплексні корпоративні рішення штучного інтелекту, які допомагають розробляти та впроваджувати ШІ завдяки готовим послугам, бізнес-рішенням та енергоефективним інноваціям для прискорення практичного використання штучного інтелекту. Для різних типів ШІ-застосунків розширення включає нові комплексні послуги на базі NVIDIA, доступні через Центр передового досвіду Lenovo AI Services Center of Excellence. Також представлено нові кишенькові та хмарні рішення AI Innovator та 6-те покоління рідинного охолодження Lenovo Neptune для масового впровадження ШІ-обчислень без втрати енергоефективності.



Дослідження IDC та NVIDIA, проведене на замовлення Lenovo, показало, що генеративний ШІ є головним технологічним інвестиційним пріоритетом у 2024 році серед осіб відповідальних за прийняття рішень в ІТ та бізнесі (ITBDM) з усього світу. Нове розширення є частиною раніше оголошених інвестицій Lenovo в розмірі 1 млрд дол. на період наступних трьох років для прискорення розгортання генеративного ШІ. Розробка прокладає шлях до візії “Розумний ШІ для кожного” за допомогою рішень, які спрощують його впровадження, забезпечують швидші результати та максимізують продуктивність на будь-якому етапі.



«Для забезпечення генеративного ШІ кожній компанії в усьому світі необхідна наскрізна інфраструктура, яка створена для спрощення шляху до інновацій у галузі штучного інтелекту та можливостей застосування в реальних умовах, — коментує Скотт Тіз (Scott Tease), віцепрезидент і генеральний директор High-Performance Computing and AI в Lenovo. — Завдяки новим пропозиціям Lenovo забезпечує перевірені, готові до використання рішення штучного інтелекту для клієнтів усіх галузей по всьому світу».



Демонструючи своє зобов'язання до відповідальної корпоративної поведінки з метою забезпечення “розумних” технологій для всіх, новий 18-й щорічний звіт Lenovo з екологічного, соціального та корпоративного управління (ESG) підкреслює прогресивність у сфері доступного та інклюзивного ШІ, оскільки компанія працює над тим, щоб стати провідним постачальником і розробником технологій штучного інтелекту.





Третій щорічний звіт Lenovo CIO показав, що більшість організацій намагаються швидко, ефективно та безпечно розгортати рішення на базі ШІ. Центр передового досвіду Lenovo AI Services Center of Excellence (AI COE), згідно з п'ятьма критичними етапами впровадження ШІ від Gartner, пропонує комплексне портфоліо ШІ-послуг. Це допомагає клієнтам швидко, економічно ефективно та масштабно впроваджувати штучний інтелект в їхніх організаціях, перетворюючи ідею у реальність.



• Для створення реальних підтверджень концепції Lenovo AI Fast Start надає “живі” рішення, щоб продемонструвати розгортання генеративного ШІ та бізнесових, операційних і технологічних результатів. Компанії можуть прискорити та швидко масштабувати ШІ, використовуючи повний стек технологій на базі NVIDIA, за допомогою Lenovo AI Fast Start для NVIDIA AI Enterprise. Нові мікросервіси виводу Lenovo AI Fast Start для NVIDIA NIM надають розробникам прості у використанні й управлінні контейнерні та оптимізовані двигуни для популярних моделей NVIDIA AI Foundation, доступних від NVIDIA та її партнерської екосистеми. Новий сервіс AI Fast Start для AI Innovators допомагає компаніям налаштовувати, демонструвати та створювати індивідуальні сценарії використання ШІ, поєднуючи будь-яке з більш ніж 165 готовими рішеннями програми Lenovo AI Innovators, щоб швидко та ефективно довести цінність ШІ та підвищити рентабельність інвестицій.



• Завдяки AI Advisory, консультаційним послугам зі ШІ, які незабаром з'являться, експерти Lenovo будуть спиратися на готовність компанії до впровадження штучного інтелекту. Це дозволить визначити бажані бізнес-результати та розробити індивідуальну дорожню мапу для організацій будь-якого масштабу. Орієнтуючись на людей, послуги включатимуть навчання та інструменти, які допоможуть клієнтам залучити та підтримати своїх співробітників на шляху до успішного використання ШІ.



• Новий продукт Lenovo AI Discover допомагає клієнтам візуалізувати та спланувати свою стратегію для впровадження ШІ, щоб швидко розкрити реальну цінність для бізнесу.



Експерти Lenovo оцінюють готовність організації до впровадження ШІ в аспектах безпеки, персоналу, технологій і процесів — це перевірена методологія з рекомендаціями, які ведуть клієнтів до успіху в галузі ШІ.



У своєму портфоліо, що налічує понад 165 рішень AI Innovator, Lenovo забезпечує результати на основі ШІ, орієнтовані на продуктивність, клієнтів, якість та інновації. Компанія надає індивідуальні рішення, які використовують дані в роздрібній торгівлі, готельно-ресторанному бізнесі, виробництві, охороні здоров’я, фінансах та застосунках “розумне місто”. Клієнти можуть швидко знайти перевірені, готові до використання та спеціально розроблені рішення зі ШІ, що відповідають їхнім галузям та сценаріям використання.



За підтримки NVIDIA компанія Lenovo пропонує клієнтам масштабовані комплексні рішення з підвищеною безпекою для створення або розширення ШІ. Вони вирішують від кишенькових до хмарних завдань, які можна швидко масштабувати за допомогою нових сервісів Lenovo AI Fast Start:



• Smart Virtual Assistant (“Розумний” віртуальний асистент): Lenovo у співпраці з NVIDIA та DeepBrain пропонує клієнтам сервіс, який створює віртуального працівника для обслуговування клієнтів за допомогою кіоску на базі ШІ.



• Smart Travel (“Розумні” подорожі): рішення ШІ від Lenovo підвищують безпеку авіаперельотів за допомогою автоматизованого рішення для захисту від зіткнень з птахами. Використовуючи сервери Lenovo AI ThinkSystem SR650 з графічними процесорами NVIDIA, компанія The Edge Company створює високопродуктивний пристрій, який дозволяє аеропортам захистити свій повітряний простір.



• Smart Manufacturing (“Розумне” виробництво): Lenovo визначила зменшення інцидентів до мінімуму як свій основний пріоритет і співпрацює з NVIDIA та Graymatics для надання аналітики на основі відео. LabVista — це багатогалузеве рішення, що забезпечує глибоке розуміння безпеки, ефективності та відповідності вимогам на робочому місці.



• Smart Retail (“Розумна” роздрібна торгівля): рішення ШІ від Lenovo формують самообслуговування майбутнього, використовуючи платформу Everseen Visual AI для створення кращого досвіду для клієнтів та зменшення втрат для ритейлерів.



Разом з ключовими незалежними постачальниками ПЗ (ISV) Lenovo також розвиває екосистеми ШІ на регіональному рівні, забезпечуючи доступність відповідальних рішень, що сприяють інноваціям усюди. Al Hathboor Bikal.ai та Lenovo представили DialogXR — перше в регіоні ОАЕ рішення на основі ШІ для оптимізації бізнес-операцій, яке використовує великі мовні моделі (LLM). Воно допомагає в автоматизації завдань, покращує обслуговування клієнтів, а також надає аналітику та навчання для співробітників. Навчений чат-бот використовує унікальні дані організації та користується найсучаснішим кластером високопродуктивних обчислювальних систем (NPU) Lenovo Neptune з рідинним охолодженням. Цей кластер розташований у Науково-дослідному технологічному та інноваційному парку Шарджі (SRTIP) і призначений для підтримки зниження споживання енергії та прискорення роботи ШІ.



Lenovo продовжує інвестувати в прискорення розвитку ШІ та розширювати гібридні можливості за допомогою оновленого портфоліо ПК, робочих станцій зі ШІ та послуг. Для повсякденних бізнес-користувачів пристрої Lenovo ThinkPad на базі NPU та Dynamo AI для AI Innovators дозволяють підприємствам розгортати генеративні ШІ-застосунки з вбудованими багатомовними оцінками, виправленнями та захисними механізмами.



Елегантний і ультратонкий Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 — це перший ПК CoPilot+ від Lenovo з підтримкою нейронного процесора (NPU) з продуктивністю 40+ TOPS для вбудованого ШІ. Ноутбук має найефективніший процесор на сьогодні та готовий до корпоративного застосування, щоб допомогти віддаленим працівникам залишатися продуктивними з будь-якого місця та без необхідності підключення до живлення.



Професійним творцям, дизайнерам, інженерам та іншим користувачам, які потребують більш просунутих можливостей ШІ та графіки, Lenovo пропонує найбільший в історії портфель сертифікованих настільних і портативних робочих станцій NVIDIA для програмної платформи NVIDIA AI Enterprise. Завдяки NVIDIA AI Workbench робочі станції Lenovo забезпечують локальне захищене середовище для фахівців у галузі науки про дані та ШІ, а також високопродуктивні обчислювальні можливості, необхідні для розробки ШІ-проєктів.



Зазначено, ThinkStation PX від Lenovo оптимізована для настільних комп'ютерів і стійок та є найпотужнішою у світі робочою станцією для навчання та розробки ШІ, здатною підтримувати до чотирьох графічних процесорів NVIDIA RTX 6000 покоління Ada. Нещодавно анонсований ThinkPad P1 Gen 7 є найпотужнішим ноутбуком Lenovo для роботи зі ШІ, який також оснащений нейронним процесором та передовими графічними процесорами NVIDIA RTX покоління Ada для роботи зі ШІ преміумкласу.



Lenovo Neptune вже понад десять років є світовим лідером у галузі технологій охолодження для центрів обробки даних. Запатентований метод використання рідини для відведення тепла дозволяє клієнтам знизити енергоспоживання до 40% порівняно з традиційними системами повітряного охолодження. Рішення з прямим водяним охолодженням рециркулює контури теплої води для охолодження систем дата-центру та всіх серверних компонентів, зменшуючи потребу в енергомістких системних вентиляторах.



Володіючи понад 40 першими в галузі патентами, Lenovo розширює межі технології рідинного охолодження, випускаючи 6-те покоління рідинного охолодження Lenovo Neptune. Компанія впроваджує провідну в галузі технологію Lenovo Neptune для масового використання в портфоліо ThinkSystem V3 і V4 завдяки інноваціям у проєктуванні:



• Розширена доступність Neptune у всьому основному портфоліо: основні пропозиції ThinkSystem V3 і V4 включають опції прямого рідинного охолодження процесорів у відкритому контурі.



• Нові (унікальні для галузі) конструкції холодних пластин: оптимізовані та запатентовані конструкції холодних пластин для процесорів і прискорювачів забезпечують максимальне відведення тепла для прискорювачів, що споживають зараз приблизно 700 Вт, а в майбутньому будуть розроблені конструкції потужністю понад 1000 Вт.



• Нова технологія охолодження пам'яті для платформ ThinkSystem: запатентоване компанією Lenovo охолодження пам'яті для високопродуктивних систем буде інтегровано в деякі платформи ThinkSystem з рідинним охолодженням безпосередньо в динамічну оперативну пам'ять (DRAM). Це дозволить клієнтам обирати між процесором і пам'яттю, щоб ефективно зменшити нагрівання і максимізувати продуктивність там, де це потрібно найбільше.



• Система рідинного охолодження Neptune 6-го покоління: нові конструкції охолодження теплою водою дозволять працювати без необхідності в спеціалізованому кондиціонуванні повітря в центрі обробки даних. Рідинне охолодження Neptune перетворює відпрацьоване тепло на ресурс для повторного використання гарячої води в приміщенні.



Крім того, партнерства з колокації (розміщення серверів) допомагають клієнтам впроваджувати високопродуктивний приватний ШІ, навіть якщо бракує місця в дата-центрі або інфраструктури для рідинного охолодження. У партнерстві з Lenovo компанія Digital Realty нещодавно розширила свою високощільну колокацію, впровадивши технологію охолодження Lenovo Neptune у більш ніж половині своїх дата-центрів по всьому світу. Це стало значним стрибком у розв'язанні проблем, пов'язаних з високою щільністю робочих навантажень, які створює ШІ.



«Величезне зростання обсягів даних, що генеруються в останні роки, створило безпрецедентний попит на прискорену обчислювальну потужність, у той час, як ШІ також вимагає прискорених обчислень, — коментує Кріс Шарп (Chris Sharp), головний технічний директор Digital Realty. — Рідинне охолодження Lenovo Neptune покликане зробити корпоративні обчислення максимально потужними та ефективними. Разом наше партнерство дає можливість клієнтам досягти своїх цілей сталого розвитку та потужно розвивати можливості генеративного ШІ за допомогою інфраструктури, яка не поступається ефективністю заради високої продуктивності».



Відзначаючи важливий етап в ефективному масштабуванні робочих навантажень зі ШІ, портфоліо Lenovo ThinkSystem AI включає своєчасну підтримку на ринку 8-ядерних графічних процесорів NVIDIA. Новий суперчіп NVIDIA Grace Blackwell GB200 та ультраефективний 5U Lenovo ThinkSystem SR780a V3 з рідинним охолодженням Lenovo Neptune досягають ефективності використання енергії (PUE) на рівні 1,1.

Новостворені Сили Безпілотних Систем потребують 140 ноутбуків, триває збір