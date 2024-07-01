Nokia придбає Infinera за 2,3 млрд дол

1 июля 2024 г., 10:25

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Як пише Reuters, компанія Nokia заявила про намір купити американського виробника оптичного мережевого обладнання Infinera за 2,3 млрд дол.



Аналітики зазначають, що фінська компанія має намір отримати вигоду від мільярдних інвестицій, що вливаються в центри обробки даних під потреби штучного інтелекту.



Угода може допомогти Nokia обійти Ciena і стати другим за величиною постачальником на ринку оптичних мереж з часткою 20%, поступаючись Huawei, яка отримує вигоду від мінімальної присутності західних компаній в Китаї.



Виробники телекомунікаційного обладнання, які борються зі зниженням продажів обладнання 5G, шукають шляхи диверсифікації своїх ринків і виходу на зростаючі напрямки, такі як штучний інтелект.



Цей крок Nokia дозволить компанії продавати більше обладнання великим технологічним компаніям, таким як Amazon, Alphabet та Microsoft оскільки вони продовжують активно інвестувати у будівництво нових центрів обробки даних.



«Це досить оптимальний час для угоди такого роду, коли, як очікується, ринок почне відновлюватися, - заявив генеральний директор Nokia Пекка Лундмарк (Pekka Lundmark) в інтерв’ю агентству Reuters. - АІ стимулює значні інвестиції в центри обробки даних … однією з ключових переваг анонсованого придбання є те, що воно значно збільшує наш доступ до центрів обробки даних».



Infinera особливо сильна у рішеннях для зв’язку між серверами у центрах обробки даних. За словами Лундмарка, це буде один з найбільш швидкозростаючих сегментів на загальному ринку комунікаційних технологій.



Nokia, яка заплатить 70% вартості покупки готівкою, а решту - акціями, розраховує заощадити 200 млн євро після закриття угоди в наступному році.



Хоча мультиплікатор покупки може бути дещо завищеним, оскільки Infinera мала стрибкоподібну траєкторію зростання, якщо Nokia зможе отримати 200 мільйонів євро за рахунок синергії, то ціна покупки буде виправданою, вважає Мадс Розендаль (Mads Rozendal), аналітик Danske Bank Credit Research.



Infinera отримує близько 60% свого обороту від бізнесу в США, в той час як Nokia має більший фокус на ринках Європи та Азії, що робить цю угоду взаємодоповнюючою, вважає Лундмарк.



«Сукупна вартість продажів обох бізнесів становить понад 2 мільярди євро, а операційні витрати - понад мільярд євро… тож на тлі цієї мети 200 млн євро не є особливою розтяжкою», - зазначив Лундмарк, додавши, що поки що зарано коментувати потенційні скорочення персоналу.

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