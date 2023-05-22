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За добу енергетикам вдалося повернути електрику для 10,6 тис споживачів

22 мая 2023 г., 8:25

Триває терор прифронтових та прикордонних з рф територій. У Донецькій області через обстріл 20 травня знеструмлено 5 населених пунктів, без світла 5,3 тис. споживачів.

Внаслідок попередніх обстрілів без світла також залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Через технологічні порушення зафіксовано відключення 5 тисяч споживачів у Києві та на Київщині. Наразі переважну більшість з них заживлено. Тривають ремонтні роботи.

Загалом за добу енергетикам вдалося повернути світло для 10,6 тисячі споживачів, зокрема й у прифронтових областях.

Експорт електроенергії не планується. Імпорт з Молдови та Словаччини становить понад 200 МВт.

Триває ремонтна кампанія об’єктів генерації та мережевої інфраструктури у межах підготовки до нового опалювального сезону. Водночас обмеження для побутових споживачів не застосовуються. Енергетична система працює стабільно.

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