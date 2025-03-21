Квартальний дохід Micron від рішень для ЦОД потроївся

Компанія Micron повідомила про результати свого другого фінансового кварталу, які перевершили оцінки аналітиків.

Виручка компанії зросла на 38% порівняно з попереднім роком до 8,05 млрд дол.

Генеральний директор Micron Санджай Мехротра (Sanjay Mehrotra) заявив, що дохід від центрів обробки даних потроївся порівняно з минулим роком.

Компанія, що виробляє рішення для пам'яті і зберігання даних, повідомила про чистий прибуток в розмірі 1,58 млрд дол., або $1,41 на акцію, в порівнянні з 793 млн дол., або 71 центом на акцію, в кварталі минулого року.

Основну частку виручки Micron отримала від напрямку DRAM, який приніс 6,1 млрд дол., або 76% загального доходу за квартал. Виручка від цього сегмента зросла на 47% у порівнянні з минулим роком, але знизилася на 4% квартал до кварталу. Постачання у DRAM у бітах скоротилося, але середня ціна продажу (ASP) зросла.

Сегмент NAND вніс у загальний дохід 1,9 млрд дол., на нього приходиться 23%. Виручка тут зросла на 18% у річному вимірі, але знизилася на 17% порівняно з попереднім кварталом. Обсяг постачань бітів зріс помірно, проте ASP трохи знизився.