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Квартальний дохід Micron від рішень для ЦОД потроївся

21 марта 2025 г., 17:50
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Компанія Micron повідомила про результати свого другого фінансового кварталу, які перевершили оцінки аналітиків.
 
Виручка компанії зросла на 38% порівняно з попереднім роком до 8,05 млрд дол.
 
Генеральний директор Micron Санджай Мехротра (Sanjay Mehrotra) заявив, що дохід від центрів обробки даних потроївся порівняно з минулим роком.
 

Компанія, що виробляє рішення для пам'яті і зберігання даних, повідомила про чистий прибуток в розмірі 1,58 млрд дол., або $1,41 на акцію, в порівнянні з 793 млн дол., або 71 центом на акцію, в кварталі минулого року.

Основну частку виручки Micron отримала від напрямку DRAM, який приніс 6,1 млрд дол., або 76% загального доходу за квартал. Виручка від цього сегмента зросла на 47% у порівнянні з минулим роком, але знизилася на 4% квартал до кварталу. Постачання у DRAM у бітах скоротилося, але середня ціна продажу (ASP) зросла.

Сегмент NAND вніс у загальний дохід 1,9 млрд дол., на нього приходиться 23%. Виручка тут зросла на 18% у річному вимірі, але знизилася на 17% порівняно з попереднім кварталом. Обсяг постачань бітів зріс помірно, проте ASP трохи знизився.

 
Компанія очікує, що дохід за третій фінансовий квартал складе близько 8,8 млрд дол., повідомив Micron, що перевищує середній прогноз аналітиків у 8,5 млрд дол., згідно з даними LSEG. 
 
Після анонсу фінансових результатів акції Micron підскочили на 6% на розширених торгах. За рік цінні бумаги зросли на 22%, в той час як індекс Nasdaq впав більш ніж на 8%.

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