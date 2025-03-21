Huawei презентувала складаний телефон Pura X із широкоформатним екраном 16:10

21 марта 2025 г., 16:35

0

Tweet

Компанія Huawei представила Pura X - складаний телефон з нестандартним розміром екрана.



Зовнішній LTPO-екран на 3,5 дюйма з роздільною здатністю 980x980, піковою яскравістю 2500 ніт та співвідношенням сторін 1×1 має частоту оновлення 1-120 Гц й підтримку контенту HRD.



Зверху над цим екраном можна побачити систему камер, що складається з чотирьох модулів - основної камери 50 Мп f/1.6 RYYB, камери з 3,5-кратним оптичним зумом, ультраширококутової камери на 40 Мп і датчика кольору.



Всередині телефон має 6,3-дюймовий широкоформатний екран зі співвідношенням сторін 16:10 та роздільною здатністю 2120×1320, адаптивною частотою оновлення LTPO 2.0 1-120 Гц, піковою яскравістю 2500 ніт, функцією HDR vivid і частотою 1440 Гц.



У Huawei вважають, що модель з таким екраном корисна для перегляду онлайн-контенту, його видима площа збільшена на 40% для коротких відеороликів, а площа відображення зображень і тексту збільшена на 60%.



Внутрішній екран забезпечує на 30% більшу площу перегляду, ніж телефон зі співвідношенням сторін 16:9.



Pura X працює під управлінням операційної системи Harmony OS 5.



Зазначається, що смартфон використовує генеративний АІ на основі великої моделі Pangu у співпраці з подвійними моделями DeepSeek для голосового помічника.



Модель оснащено акумулятором місткістю 4720 мАг з дротовою надшвидкою зарядкою потужністю 66 Вт і бездротовою на 40 Вт.



Ціна Pura X починається від 7499 юанів (1060 дол. ) за версію з 12 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем на 256 ГБ.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS