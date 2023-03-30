Квартальні збитки Micron сягнув 2,31 мільярда доларів

30 марта 2023 г., 11:35

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Micron Technology повідомила про чистий збиток за другий квартал свого фінансового року у розмірі 2,31 мільярда доларів, перевищивши свій попередній найбільший збиток у розмірі 1,94 мільярда доларів в тому ж кварталі 2003 фінансового року.





Дохід за звітний період склав 3,69 мільярда доларів, порівняно з 7,79 мільярда доларів від продажів роком раніше. Тобто падіння досягло 53 %.





На DRAM прийшлося 74% з усього продажу - падіння у квартальному вимірі 4%. NAND принесло 24% і тут падіння у порівнянні з минулим кварталом - 20%.





Компанія постраждала від різкого падіння ринку чіпів пам'яті за останні 12 місяців. Після величезного стрибка продажів у перші дні пандемії COVID-19 попит на багато товарів, які використовують її чіпи, впав на тлі економічного спаду, що призвело до збільшення запасів і швидкого зниження цін на модулі пам’яті.





«Індустрія напівпровідникової пам’яті та накопичувачів переживає найгірший спад за останні 13 років із надзвичайно слабким ціновим середовищем, що значно впливає на наші фінансові показники», наголосив генеральний директор Micron Санджай Мехротра (Sanjay Mehrotra) під час телефонної конференції з аналітиками. Однак він зазначив, що найгірше з цього спаду вже близько. Під час розмови він обговорив ринок центрів обробки даних, де гіганти хмарних обчислень здебільшого призупинили закупівлі нових мікросхем.





За словами Мехротри, є ознаки того, що незабаром ситуація може змінитися, оскільки попит зростає разом зі зростанням попиту на програми генеративного штучного інтелекту, такі як ChatGPT. За його словами, для роботи таких програм потрібні великі обсяги оперативної пам’яті. «У центрі обробки даних ми вважаємо, що наш дохід досяг найнижчого рівня в другому фінансовому кварталі, і ми очікуємо зростання доходу в наступном

кварталі, - заявив Мехротра аналітикам. - Запаси клієнтів центрів обробки даних повинні досягти відносно здорового рівня до кінця календарного 2023 року».





Списання запасів Micron виявилося набагато вищим, ніж очікувала більшість аналітиків, і послідувало за аналогічними кроками конкурентів з виробництва мікросхем пам’яті - Samsung Electronics і SK Hynix. Крім того, за словами Мехротра, компанія зараз планує скоротити свою робочу силу на 15%. на відміну від цифри 10%, про яку згадувалося раніше.





Як кажуть аналітики за поточний фінансовий рік, лише за два квартали, компанія втратила майже 2,5 мільярда доларів. Тоді як рік тому за перші шість місяців Micron отримала прибуток у 4,5 мільярда доларів. Це коливання майже на 7 мільярдів доларів лише за 12 місяців.





У наступному кварталі Micron очікує ще одне списання приблизно на 500 мільйонів доларів, оскільки валовий прибуток залишається негативним.

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