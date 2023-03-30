Резидентами правового та податкового простору «Дія.City» стали вже 500 ІТ-компаній

30 марта 2023 г., 10:25

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«Міністерство цифрової трансформації України» повідомляє, що попри війну правовий та податковий простір для IT-компаній «Дія.City» продовжує активно зростати. Наразі вже 500 компаній є його резидентами.

Останнім часом до «Дія.City» доєдналися:

Nanit Robot – стартап, який розробляє edtech-hardware для дітей та дорослих для розвитку креативності та інженерних навичок;

Avenga – глобальна ІТ-консалтингова та інжинірингова платформа, що налічує понад 30 офісів у світі та створює технологічні рішення у фармацевтичній, медико-біологічній, страховій, фінансовій та автомобільній галузях;

EasyPay – один із найбільших небанківських операторів платіжних та фінансових сервісів в Україні, який дозволяє здійснювати платежі offline та online і через мобільні додатки;

Mate Academy – онлайн-академія ІТ-професій;

Sensorama Lab – компанія імерсивних технологій, яка спеціалізується на створенні додатків віртуальної та доповненої реальностей, 3D-моделюванні та анімації, виробництві відео 360°;

Let's Enhance – український AI-стартап, що розробляє платформу Claid для обробки зображень за допомогою нейронних мереж.

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