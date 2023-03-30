Голови урядів восьми країн закликали соціальні мережі долучитись до боротьби з дезінформацією

30 марта 2023 г., 12:25

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«Міністерство закордонних справ України» оприлюднило колективний лист голів урядів європейських країн (Естонії, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Словаччини, України та Чехії) на адресу глобальних технологічних компаній, що працюють у сфері соціальних медіа, про необхідність активнішого їхнього залучення до боротьби з дезінформацією.

На думку очільників урядів, дезінформація, що свідомо та навмисно поширюється ворожими державами через соціальні медіа, підриває мир та стабільність у регіоні, а відповідні платформи стали віртуальними полями битв. Таким чином дезінформація – наразі один з найважливіших і найпотужніших видів зброї. Вона створює і поширює неправдиві наративи для стратегічного просування шкідливих цілей.

Соціальні мережі стали потужним каналом для поширення неправдивих і маніпулятивних наративів. Платна реклама та штучне просування на платформах Meta, включаючи Facebook, часто використовуються для закликів до насильницьких соціальних заворушень, перенесення насильства на вулиці та дестабілізації урядів.

Великі технологічні компанії мають бути пильними та не дозволяти використовувати себе як засіб для досягнення таких цілей. Вони повинні вжити заходів для того, щоб їхні платформи не використовувалися для поширення пропаганди або дезінформації, яка пропагує війну, виправдовує воєнні злочини, злочини проти людяності або інші форми насильства.

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