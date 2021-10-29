Metallic Security IQ от Commvault поможет в выявлении рисков защиты данных в облаках

29 октября 2021 г., 15:55

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Компания Commvault представила Metallic Security IQ – унифицированный дашборд для контроля безопасности, который позволяет заказчикам быстро и детально оценить киберугрозы для ландшафта данных и надежность применяемой политики резервного копирования.

Из-за кибератак программ-вымогателей и новых все более опасных угроз специалистам по информационной безопасности трудно обеспечить соблюдение корпоративных стандартов защиты данных. Выпустив Security IQ, Metallic предлагает заказчикам удобный инструмент для углубленного анализа, который поможет улучшить эффективность резервного копирования и восстановления облачных приложений, приложений SaaS, клиентских устройств и приложений, развернутых в гибридных облаках. С помощью унифицированного дашборда Security IQ ИТ-специалисты могут оперативно выявить риски и слабые места защиты, ограничить уязвимость корпоративной ИТ-инфраструктуры средствами масштабируемого контроля «с нулевым доверием» (zero-trust) и на основе анализа подробной информации принимать правильные решения о восстановлении данных.

Проблема ИБ не ограничивается одними лишь шифровальщиками, поскольку в настоящее время наблюдается рост киберпреступлений и угроз многих других типов. Безопасность данных стала «головной болью» для компаний и государственных организаций. Security IQ в сочетании с предлагаемым Metallic подходом zero-trust предоставляет компаниям независимо от их размера мощные средства защиты данных, обнаружения угроз и восстановления после кибератак, которые сокращают риски и обеспечивают непрерывность бизнес-операций.

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