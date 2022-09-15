«Київстар» пройшов сертифікацію системи менеджменту інформаційної безпеки ISO/IEC 27001

15 сентября 2022 г., 13:45

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Національний телеком оператор «Київстар» повідомляє про отримання міжнародного сертифікату ISO/IEC 27001:2013, що підтверджує ефективність системи менеджменту інформаційної безпеки компанії (СМІБ).

«Сертифікація за стандартом ISO/IEC 27001:2013 підтверджує надійність та захищеність інформаційних систем, даних у системах і бізнес-процесах компанії, а також відповідність СМІБ кращим світовим практикам, – говорить Юрій Прокопенко, директор з кібербезпеки «Київстар». – Для нас це не просто сертифікат, це швидше підтвердження відповідальності бізнесу та високих вимог до якості».

СМІБ охоплює керуючі, операційні та підтримуючі бізнес-процеси, які забезпечують функціонування та захист інформаційних систем та мереж, що призначені для надання абонентам наступних послуг:

голосової електронної комунікації;

доступу до мережі Internet;

міжособистісної електронної комунікації;

цифрового, інтерактивного, мобільного телебачення та радіомовлення;

надання інформаційних, рекламних, консультаційних послуг, послуг інжинірингу та забезпечення діяльності телефонних центрів.

Нагадаємо, що в кінці 2021 р. «Київстар» також пройшов сертифікацію ISO/IEC 27001 та підтвердив безпеку СМІБ при реалізації нових напрямків бізнесу для бізнес-клієнтів. Зокрема:

послуги центру обробки даних (ЦОД), у тому числі хмарного, на основі технології Azure Stack Hub;

продукти та послуги на основі технології інтернету речей (IoT);

аналітичні продукти та сервіси на основі BigData;

мобільні фінансові продукти та послуги (MFS).

Сертифікація системи управління інформаційної безпеки говорить також про захищеність ІТ-інфраструктури, що підтверджено і незалежним аудитом. Це важливо для клієнтів компанії, до яких висуваються галузеві вимоги щодо інформаційної безпеки: банків, компаній держсектора, об'єктів критичної інфраструктури та інших.

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