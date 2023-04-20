Оборот ринку смартфонів рф за підсумками 2022 року впав більш ніж на третину

20 апреля 2023 г., 14:35

0

Tweet

Як пишуть мордорські ЗМІ середній термін життя мобільних пристроїв, якими користуються росіяни, зріс до 2,5-3 років, з двох років раніше. На думку експертів, на збільшення часу користування, впливає, зокрема, бажання споживачів заощаджувати та відхід А-брендів з ринку.





Великі бренди згорнули у рф маркетингові активності, розстрочки, кредити та трейд-ін, які підштовхували продажі й приводили до частішої зміни смартфона.





За даними аналітичного центру GS Group, 2022 року в Росію імпортували 27,5 млн смартфонів, це на 22% менше, ніж роком раніше. Структура цінових сегментів сильно змінилася: зросла частка нижнього (до 10 000 рублів) - з 32% до 39%, середній ціновий сегмент (10 000-30 000 рублів) зберігся на рівні 48% у штуках, стиснувся преміальний (дорожче 30 000 рублів) - з 19% до 13%. Поставки iPhone впали на 57%, до 2,1 млн штук, у результаті частка Apple на російському ринку знизилася до 7,7%. Поставки Samsung продемонстрували ще більше падіння - втричі, до 3,7 млн штук, а частка компанії скоротилася з 32% до 14%.





Оборот російського ринку смартфонів за підсумками 2022 року склав 529 млрд рублів - це більш ніж на третину менше (-35%), ніж 2021 року.

Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень