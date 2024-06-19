Китайський ринок ПК скоротиться на 1% у 2024 році

19 июня 2024 г., 11:45

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Згідно з останніми даними Canalys, ринок персональних комп'ютерів (настільних комп'ютерів, ноутбуків та робочих станцій) у континентальному Китаї скоротиться на 1% у 2024 році.



У першому кварталі року вже спостерігався різкий спад, коли поставки впали на 12%, на відміну від світового ринку, який повернувся до зростання. Очікується, що поставки настільних комп'ютерів будуть добре розвиватися у 2024 році, зростаючи на 10% щорічно, оскільки вони виграють від оновлення попиту в комерційному секторі, особливо з боку великих державних підприємств та органів місцевої влади. Поставки ноутбуків скоротяться на 5%, оскільки очікується, що попит з боку споживачів і приватного сектору залишатиметься обережним щодо короткострокових витрат, таких як ПК.



Траєкторія розвитку китайського ринку персональних комп'ютерів відхиляється від глобальних тенденцій на шляху до відновлення. У першому кварталі 2024 року комерційний сектор прийняв на себе основний тягар спаду ринку, зазнавши падіння на 19% через слабкі ІТ-витрати великих підприємств. Зниження поставок для приватних користувачів було м'якшим: вони впали на 8%. Однак, попри приглушені показники у цьому році, значні місцеві події вказують на зміцнення ринку у 2025 році, коли очікується зростання поставок ПК на 12%.



Китайська індустрія інформаційних та технологічних інновацій, зосереджується на розвитку внутрішньої екосистеми, що охоплює компоненти, програмне забезпечення, обладнання тощо. "Дозрівання спільноти Xinchuang протягом багатьох років призвело до більш чітких стандартів і правил, формуючи надійну динаміку екосистеми в ланцюжку створення вартості, особливо в області чіпсетів і програмного забезпечення, - зазначила аналітик Canalys Емма Сюй (Emma Xu). - Зараз ця ініціатива готова проникнути в місцеві органи влади та поширити дію на такі сектори, як фінанси, телекомунікації, енергетика, охорона здоров'я та освіта. Центральне значення матиме роль можливостей штучного інтелекту в апаратному та програмному забезпеченні. Зацікавлені сторони галузі, включаючи OEM-виробників, виробників чипсетів, розробників програмного забезпечення та постачальників інфраструктури, повинні привести свої продукти та послуги у відповідність з цією новою тенденцією, щоб залишатися конкурентоспроможними".



АІ є значним каталізатором не лише для ринку ПК, але й для зростаючого сегменту планшетів. У той час як продажі ноутбуків і настільних комп'ютерів впали на 13% і 11% відповідно, ринок планшетів зріс на 22% в першому кварталі, чому сприяв підвищений попит на пристрої, орієнтовані на дітей, а також місцеві виробники смартфонів, які придивляються до можливостей екосистеми пристроїв. Huawei розширила своє охоплення, запропонувавши бюджетні варіанти серії MatePad SE та преміальні варіанти серії MatePad Pro. Інші виробники стимулюють впровадження нових пристроїв і додатків для підвищення продуктивності, таких як запис, переклад і створення нотаток. Ринок освіти також стимулює конкуренцію та інновації, і такі постачальники, як IflyTek і Xuersi, розробляють спеціальні моделі штучного інтелекту для навчальних додатків.



"В умовах зростаючої конкуренції інновації в апаратному та програмному забезпеченні мають вирішальне значення, - каже Сюй. - Однак здатність постачальників використовувати ці інновації та інтегрувати їх в екосистеми пристроїв, щоб забезпечити привабливий досвід і переваги для користувачів, буде ще більш важливою. Як для виробників ПК, так і для виробників планшетів, це вимагатиме виявлення та використання можливостей локалізації та сприятливої інноваційної політики у сфері штучного інтелекту на китайському ринку".

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