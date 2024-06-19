19 июня 2024 г., 10:25

Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що Уряд схвалив завдання Національної програми інформатизації.



Як зазначається, це дасть змогу розбудувати сучасну інформаційну інфраструктуру, впроваджувати цифрові технології, посилити кіберзахист.



Зокрема, серед завдань НПІ:



впровадження цифрових антикорупційних інструментів;

створення сучасної інформаційної інфраструктури;

забезпечення ефективного функціонування інформаційної системи правосуддя;

інформатизація сфер охорони здоровʼя, освіти, науки тощо.



Мінцифри нагадує, що минулого року реалізовані завдання НПІ позитивно вплинули на безпеку, результативність та ефективність роботи держорганів. Зросла цифрова грамотність громадян та їх взаємодія з державою через Дію.



Загалом, глобальне завдання Національної програми інформатизації спрямоване на продовження цифрових трансформаційних процесів у державі та створення цифрової держави загалом. Одним із ключових напрямів НПІ є виконання заходів Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки.

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