Китай посилив напруженість з США антимонопольним розслідуванням проти Nvidia

10 декабря 2024 г., 12:57

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Як повідомляє Reuters, в понеділок Китай заявив, що розпочав розслідування проти Nvidia за підозрою в порушенні антимонопольного законодавства країни. Це широко розглядається як удар у відповідь на нещодавні обмеження Вашингтона в китайському секторі виробництва мікросхем.

У заяві Державної адміністрації з регулювання ринку Китаю, яка оголосила про перевірку, не уточнюється, яким чином американська компанія, відома своїм штучним інтелектом та ігровими чіпами, могла порушити антимонопольне законодавство країни.

У повідомленні йдеться, що американський виробник чипів також підозрюється в порушенні зобов'язань, які він взяв на себе під час придбання ізраїльського розробника Mellanox Technologies, відповідно до умов, викладених в умовному схваленні регулятором цієї угоди у 2020 році.

Ця заява стала ще одним кроком у довготривалій торговельній війні між Китаєм і США, в якій країни змагаються за технологічну перевагу.

Минулого тижня чотири провідні галузеві асоціації Китаю опублікували рідкісну та скоординовану відповідь, в якій заявили, що китайським компаніям слід остерігатися купувати американські чипи, оскільки вони «більше не є безпечними», і замість цього слід віддавати перевагу локальним рішенням.

Акції Nvidia впали на 2,5% в понеділок.

Представник Nvidia заявив, що компанія наполегливо працює над тим, щоб «надавати найкращі продукти в кожному регіоні і виконувати свої зобов'язання скрізь, де ми ведемо бізнес», додавши, що «ми раді відповісти на будь-які питання регуляторів про наш бізнес».

Головний аналітик TECHnalysis Research Боб О'Доннелл (Bob O'Donnell) заявив агентству Reuters, що розслідування навряд чи матиме значний вплив на компанію, особливо в найближчій перспективі, оскільки більшість найсучасніших чипів Nvidia вже обмежені для продажу в Китаї.

Розслідування розпочалося після того, як минулого тижня США запустили третю за три роки атаку на китайську напівпровідникову промисловість, в результаті якої Вашингтон обмежив експорт для 140 компаній, в тому числі виробників обладнання для виробництва мікросхем.

Невдовзі після оголошення Вашингтона Пекін заборонив експорт до США критично важливих мінералів - галію, германію та сурми.

Nvidia - одна з багатьох компаній, які опинилися в епіцентрі конфлікту між США та Китаєм. Санкції першої у 2022 році заборонили поставки AI-чіпів A100 і H100 до Китаю, що змусило Nvidia розробити модифіковані версії. Пізніше, у жовтні 2023 року, на ці підготовлені для Китаю варіанти теж наклали обмеженя під посиленим контролем США, що спонукало компанію випустити ще один набір модифікованих чіпів для китайського ринку.

«Зрозуміло, що китайський уряд намагається реагувати на нещодавні обмеження з боку США, але їхня здатність впливати на американську напівпровідникову промисловість продовжує зменшуватися з часом» - зазначив О'Доннелл.

Nvidia домінувала на китайському ринку мікросхем для АІ з більш ніж 90% часткою до цих обмежень. Однак вона стикається зі зростаючою конкуренцією з боку внутрішніх конкурентів, головним з яких є Huawei. Станом на кінець січня на Китай припадало близько 17% річних доходів Nvidia, що закінчився, порівняно з 26% двома роками раніше.

У 2020 році компанія отримала ключове схвалення від Китаю на придбання Mellanox Technologies, на радість інвесторам, які вважали, що торгові суперечності між Китаєм і США могли ускладнити цей процес. Перед Nvidia та об'єднаною компанією були поставлені численні умови, які вимагали від них постачати графічні прискорювачі на китайський ринок на «справедливих, розумних та недискримінаційних» умовах. Компанії також повинні надати клієнтам і дистриб'юторам можливість придбати до одного річного запасу графічних прискорювачів Nvidia та мережевого обладнання Mellanox по забовʼязанням.

Умови також забороняють примусове комплектування продуктів, необґрунтовані торгові умови, обмеження на купівлю та дискримінаційне ставлення до клієнтів, які купують продукти окремо.

Востаннє Китай проводив антимонопольне розслідування щодо відомої іноземної технологічної компанії у 2013 році. Тоді процес йшов проти локальної дочірньої компанії Qualcomm на предмет завищення цін і зловживання своїм становищем на ринку рішень бездротового зв'язку.

Пізніше Qualcomm погодилася сплатити штраф у розмірі 975 млн дол., який на той час був найбільшим, який у Китаї коли-небудь виплачувалися компаніями.

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