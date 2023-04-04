IDC: поставки пристроїв для розумного будинку в 2022 році впали, але очікується повернення до зростання

4 апреля 2023 г., 14:35

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Глобальні поставки пристроїв для розумного дому вперше скоротилися у 2022 році, оскільки вони впали на 2,6% у річному обчисленні до 871,8 мільйона одиниць, згідно з даними IDC. Смарт-телевізори, які представляють найбільшу категорію, зазнали падіння на 4,3% у 2022 році через жорстке порівняння в річному обчисленні, оскільки ринок телевізорів та інших продуктів був надзвичайно сильним у 2021 році через покупки, пов’язані з COVID. Забігаючи наперед, IDC прогнозує скромне зростання поставок пристроїв для розумного дому на 2,2% у цьому році в міру відновлення світової економіки. Очікується, що це зростання продовжиться до 2027 року, а обсяг пристроїв досягне 1,23 мільярда у 2027 році.

«Розумні телевізори, ймовірно, зіткнуться з ще одним роком спаду в 2023 році через макроекономічний тиск і довгі цикли заміни, - наголошує Джітеш Убрані (Jitesh Ubrani), менеджер з досліджень IDC в області відстеження мобільності і споживчих пристроїв. - З нещодавнім виходом на ринок таких ціннісно-орієнтованих брендів, як Amazon і Roku, IDC очікує подальшого зниження середніх відпускних цін на телевізори, а також зниження цін на преміум-функції до більш доступних цінових категорій».

Окрім телевізорів, очікується, що більшість інших категорій «розумних» будинків, таких як камери спостереження, підключені дверні дзвінки та замки, а також смарт-дисплеї, зростатимуть завдяки зростаючій базі інсталяцій, відновленню економіки та підйому ринків, що розвиваються.

«Світовий ринок розумних будинків переживає період нестабільності, - заявив Адам Райт (Adam Wright), менеджер з досліджень в області розумних домашніх і офісних пристроїв в IDC. - Постійні перебої в ланцюжках поставок, інфляція та нерівномірність економіки в усьому світі вплинули на зростання ринку у 2022 році і, як очікується, продовжуватимуть чинити тиск на ринок в осяжному майбутньому. Але, попри ці обмеження, поняття «розумний дім» зараз є «мейнстрімом» у багатьох частинах світу, і споживачі все частіше звертаються до цих пристроїв, щоб покращити свій цифровий досвід вдома та за його межами».

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