Как изменятся рабочие процессы через 15 лет?

22 сентября 2020 г., 18:05

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Как изменятся модели работы, рабочая среда и персонал в 2035 г.? И какую роль сыграют технологии в их формировании? Чтобы ответить на эти вопросы Citrix, консалтинговая фирма Oxford Analytica и специализирующаяся на исследовании бизнеса компания Coleman Parkes опросили более 500 топ-менеджеров и 1000 сотрудников крупных и средних предприятий в США, Великобритании, Германии, Франции и Нидерландах.

Главный вывод исследования (PDF, EN) – гибкие модели и интеллектуальные решения упростят рабочие процессы и избавят от множества отвлекающих факторов. В результате сотрудники смогут реализовать свой скрытый потенциал и больше времени уделить значимым задачам и новым идеям. Внедрение инноваций увеличит производительность и даст толчок для развития бизнеса.

Роботы не заменят людей. Но с их помощью мы станем умнее и эффективнее. 77% опрошенных считают, что через 15 лет искусственный интеллект (ИИ) ускорит принятие решений и повысит продуктивность работников.

Появятся новые профессии. Компаниям понадобятся сотрудники, которые будут обслуживать технологичные рабочие места и создадут гармоничные взаимоотношения между людьми и машинами. Респонденты ожидают появление следующих профессий:

инструктор по работе с роботами и ИИ (82% менеджеров, 44% работников);

менеджер виртуальной реальности (79% менеджеров, 36% работников);

специалист нового уровня по обработке данных (76% менеджеров, 35% работников);

менеджер по конфиденциальности и доверию (68% менеджеров, 30% работников);

специалист по дизайн-мышлению (56% менеджеров, 27% работников).

Работа станет более гибкой. Сегодня технологии предоставляют сотрудникам бесшовный доступ к приложениям и данным, необходимым для совместной работы и выполнения задач вне зависимости от местонахождения персонала. Такие решения повысят востребованность гибких рабочих моделей в будущем.

80% руководителей считают, что технологические платформы обеспечат мгновенный доступ по запросу к базе высококвалифицированных специалистов. Это позволит компаниям быстро адаптироваться к изменениям среды и учесть новые потребности заказчиков.

67% топ-менеджеров и специалистов предполагают, что «платформенная» модель займет лидирующую позицию. Ее главная ценность в том, что цифровые технологии упростят обмен информацией между сотрудниками.

60% работников заявляют, что к 2035 г. постоянная работа станет редкостью.

39% менеджеров сказали, что в 2035 г. большинство высокооплачиваемых специалистов будут работать в качестве фрилансеров и временного персонала.

Лидерство примет новые формы. 57% опрошенных считают, что искусственный интеллект будет принимать большинство бизнес-решений. Это устранит потребность в командах топ-менеджеров.

По мнению 75% респондентов, многие организации создадут центральные департаменты на базе искусственного интеллекта, которые будут контролировать все сферы бизнеса.

69% уверены, что партнёрство человека и машины затронет и высшее руководство. Так, например, генеральный директор (CEO) будет работать в паре с директором центра искусственного интеллекта (Chief of Artificial Intelligence, CAI).

Существенно вырастет производительность. Тесная интеграция технологий в рабочие процессы позволит сотрудникам трудиться максимально эффективно. ИИ-инструкторы на основании персональных и служебных данных помогут работникам расставлять приоритеты и рационально управлять временем. При этом особое внимание они будут уделять сохранению физического и психического здоровья людей. Например, такой цифровой помощник назначит совещание на благоприятное время с учетом различных факторов, от уровня сахара в крови участников до их настроения в разное время суток. А в течение мероприятия он проследит за степенью концентрации и отношением участников к происходящему и при необходимости внесет корректировки для достижения оптимальных результатов.

Более половины (51%) опрошенных считают, что к 2035 г. технологии повысят производительность труда минимум вдвое. По их мнению, привычными станут следующие решения:

искусственный интеллект, который прогнозирует и выполняет задачи с учетом привычек и предпочтений;

ИИ-стимуляторы принятия решений (AI nudges);

персональные ИИ-помощники;

технологии цифрового благополучия для поддержания физического и психологического здоровья пользователей;

портативные устройства для взаимодействия с системами;

очки дополненной реальности;

нейротехнологические средства управления устройствами;

экзоскелеты для выполнения силовых задач.

Повысится заинтересованность сотрудников. ИИ и технологии возьмут на себя решение трудоемких и повседневных задач. В результате работа станет более творческой, а вовлеченность персонала увеличится.

83% специалистов уверены, что к 2035 г. технологии автоматизируют рутинные операции. Это освободит сотрудников для выполнения содержательной работы.

79% заявили, что автоматизация станет мощным фактором для повышения квалификации, персонального развития и карьерного роста работников.

Рост и развитие инноваций. Организации будут больше инвестировать в ИИ и технологии, чем в человеческий капитал. Это обеспечит стабильный рост организаций, в том числе в сегменте малых предприятий.

90% руководителей считают, что в 2035 г. инвестиции в технологии искусственного интеллекта станут основным двигателем роста для организаций.

72% специалистов полагают, что к 2030 г. ИИ будет приносить больше прибыли, чем люди.

63% респондентов думают, что технологии уравняют шансы на рынке и дадут преимущества небольшим компаниям.

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