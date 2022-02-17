AMD продовжує розвивати високопродуктивні хмарні обчислення в нових інстансах Amazon

17 февраля 2022 г., 11:05

0

Tweet

Компанія AMD оголосила про те, що ии процесори AMD EPYC будуть використовуватись Amazon Web Services для інстансів Amazon EC2 C6a.



За даними AWS, інстанси C6a забезпечують до 15% вищу продуктивність порівняно з інстансами попереднього покоління C5a для різних робочих навантажень, орієнтованих на обчислення.



Інстанси C6a підтримують інтенсивні обчислювальні навантаження, такі як пакетна обробка даних, розподілена аналітика, обслуговування реклами, високомасштабовані багатокористувацькі ігри і кодування відео. Це другий тип інстансів AWS EC2 на базі процесорів AMD EPYC 3-го покоління після випуску інстансів M6a.



«Процесори AMD EPYC, як і раніше, є важливим рішенням для клієнтів AWS, яким необхідний доступ до потужної обчислювальної продуктивності та масштабованості хмари для робочих навантажень, — говорить Ден Макнамара, старший віцепрезидент і генеральний менеджер підрозділу Server Business компанії AMD. — Розширення портфеля хмарних рішень нового покоління на базі процесорів AMD EPYC 3-го покоління для AWS підкреслює зростання впровадження технологій AMD у хмарі, і ми раді продовжити нашу спільну роботу».



В інстансах C6a використовуються переваги характеристик процесорів AMD EPYC, серед яких:

• Висока щільність ядер — це дозволяє створювати до двох великих розмірів інстансів, 128 vCPU та 192 vCPU, найбільший із 284 ГБ пам'яті, що вдвічі більше, ніж у найбільших екземплярів C5a.

• Завжди активний апаратний захист — шифрування основної пам'яті для захисту даних у фізичній пам'яті.

• Продуктивність, орієнтована на обчислення — завдяки використанню ядра «Zen 3» інстанси C6a забезпечують на 15% вигідніше співвідношення ціни/продуктивності порівняно з інстансами попереднього покоління C5a.

• Швидкість мережі/пропускна здатність — інстанси C6a забезпечують швидкість роботи мережі до 50 Гбіт/с та пропускну спроможність 40 Гбіт/с для Amazon Elastic Block Store, що більш ніж удвічі вище, ніж у інстансів C5a.



«Інстанси Amazon EC2 C6a, оснащені процесорами AMD EPYC 3-го покоління, продовжують нашу співпрацю з AMD, надаючи клієнтам можливість виконувати інтенсивні обчислювальні навантаження, — сказав Девід Браун, віцепрезидент Amazon EC2, AWS. — Інстанси C6a продовжують історію AWS, пропонуючи новітні процесори AMD EPYC і забезпечуючи найкращу ціну та продуктивність для клієнтів AWS».



Інстанси C6a доступні сьогодні в регіонах US East (Північна Вірджинія), US West (Орегон) та Europe (Ірландія), мають різні розміри, включаючи 2, 4, 8, 16, 16, 32, 48, 64, 96, 128 та 192 ВЦП, і використовують мережевий інтерфейс Elastic Fabric Adapter у розмірі 48xlarge для низької затримки та високомасштабованого міжвузлового зв'язку.

Dell PowerStore – абсолютная готовность к инновациям в IT