Итоги недели: Apple на пути к 3 трлн долл.; Intel отпустит Mobileye; 61% прирорста у Marvell; 135 млрд. долл. на приложениях

13 декабря 2021 г., 3:16

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И вновь неделя, когда начнем подведение итогов с Apple.

В минувшую среду акции компании поднялись в цене еще на 1,7% до 175 долл., продолжив тенденцию роста на протяжении последнего месяца - со 147 долл. Ценные бумаги Apple уже к тому моменту превысили целевую медианную цену Уолл-стрит на 4 доллара, при этом большинство аналитиков оценивают их на уровне "buy". Таким образом, в среду капитализация компании достигла 2,87 трлн долл. и аналитики начали гадать когда же будет достигнута отметка в 3 трлн долл. - большинство склонялось к тому, что потребуется еще не менее двух, а то и четырех месяцев. А к вечеру пятницы акции Apple стали стоить уже 179,45 долл, а капитализация достигла 2,94 трлн долл. Так что вполне возможно заветная отметка будет достигнута в ближайшие дни — для этого нужно, чтобы акции торговались по цене 182,85 долл. — ну, и, конечно, если не произойдет резкого обвала. Интересно отметить, что капитализацию в 1 триллион долларов Apple получила в 2018 году, и на то, чтобы удвоить эту оценку, потребовалось два года. Аналитики верят в силу бренда и качественные продукты Apple, спрос на которые продолжает расти и пока еще нет явного насыщения. Забавно, но еще в начале нынешнего года Купертино ненадолго теряло титул в пользу Редмонда. Но акции Microsoft последний месяц практически не растут, и до 3 трлн долл. ей не хватает около 500 миллиардов долларов. Еще одно интересное наблюдение - если проводить сравнение с экономиками отдельных государств, то уже сейчас Apple можно поставить пятой в списке после Германии.

Сегодня у Apple почти половина выручки мирового рынка смартфонов при доле поставок - 17%. Средняя стоимость Android-смартфонов в 2021 г. составит 265 долл., тогда как у iOS этот показатель достигнет 950 долл. Из-за слабого, нежели ожидалось ранее, третьего квартала, а также дефицита отдельных комплектующих и проблем с логистикой, аналитики IDC ухудшили прогноз глобальных поставок смартфонов. Как ожидается, в 2021 г. в каналы уйдет 1,35 млрд устройств, что будет отвечать росту в пределах 5,3%. В 2022 г. позитивная динамика не превысит 3%. Для сравнения, более ранние прогнозы говорили о росте в 2021 и 2022 г. на уровне 7,4% и 3,4% соответственно.

Мало того, если говорить о продаже всех носимых гаджетов — то тут Apple контролирует свыше половины выручки мирового рынка. Согласно подсчетам все той же IDC, в третьем квартале 2021 г. на мировой рынок отгружено 138,4 млн носимых гаджетов, что позволило улучшить результат годичной давности на 9,9%. Сегмент наушных устройств оказался лидером роста - при динамике в размере 26,5% «YoY» подконтрольную долю удалось расширить до 64,7%. На фоне интереса к здоровому образу жизни, наручные модели, включающие себя как фитнес-браслеты, так и умные часы, сохраняют за собой свыше трети (34,7%) рынка. С выходом Watch Series 7 и переходом отдельных ключевых вендоров на выпуск моделей на WearOS сегмент получит второе дыхание. Лидерство в личном зачете принадлежало Apple - несмотря на спад поставок Apple Watch на 35,3%, вендор заметно сгладил провал за счет AirPods и Beats. Как результат - компании принадлежит свыше 53% общей выручки рынка.

Но вернемся к теме капитализации компаний.

На днях Genesys привлекла 580 млн долл. в рамках очередного раунда финансирования и, таким образом, производитель колл-центров и решений для коммуникаций был оценен в 21 млрд долларов, на фоне сообщений о том, что компания планирует вновь выйти на биржу. Стоит напомнить, что Genesys была основана выходцами из Украины Григорием Шенкманом (Gregory Shenkman) и Алеком Милославским (Alec Miloslavsky) в октябре 1990 года. Компания вышла на IPO в июне 1997 г., а спустя два года ее поглотила Alcatel за 1,5 млрд долл. А в феврале 2012 года Permira и Technology Crossover Ventures выкупили Genesys за ту же сумму у Alcatel-Lucent.

А вот HashiCorp оценили в 16 млрд долл. уж в результате выхода на IPO. Компания, разрабатывающая инструменты для управления облачной инфраструктурой на общедоступных платформах, включая Amazon, Microsoft и Google, дебютировала на бирже Nasdaq в четверг. HashiCorp стартовала в 2012 г. как небольшой проект Митчелла Хашимото и Армона Дадгара, который пытались разработать инструмент для упрощения жизни сисадминам. Сейчас 1650 ее сотрудников работают над гипервизором Vagrant, хранилищем кey-value данных Consul, системой оркестрации Terraform, контролером уровня услуг инфобезопасности Sentinel и еще нескольких важных инструментов. Компания разрабатывает решения на базе открытого исходного кода и использует идеологию Freemium, зарабатывая на внедрении, поддержке и консалтинге. Ее продажи в 2021 году выросли на 74,6% до 211,8 млн долл., в числе крупнейших заказчиков - Starbucks, JPMorgan Chase & Co и Mercedes-Benz.

Раз уж заговорили про IPO - Intel планирует вывести на биржу свое подразделение Mobileye к середине 2022 года. В состав обособленного предприятия также войдёт разработчик маршрутов передвижения по городу Moovit, которого Intel купила в прошлом году, и направление по разработке лидаров и радаров. Ожидается, что капитализация Mobileye после выхода на биржу превысит 50 млрд долл. Напомню, что израильского разработчика систем для автопилотов Intel приобрела в 2017 г. за 15,3 млрд долл., чем тогда вызвало немалое удивление на рынке. Впрочем, у компании уже есть опыт поглощения не совсем «тематического» актива, а потом его продажи - яркий пример McAffee.

Но не только Intel замечена в отпочковании предприятий. На днях Honeywell объявила про обособление своего подразделения, разрабатывающего квантовые компьютеры. На базе Honeywell Quantum Solutions и Cambridge Quantum будет создана компания Quantinuum. Генеральный директор Honeywell Дариуш Адамчик возглавит правление вновь образованной компании, поскольку промышленный гигант будет владеть ее контрольным пакетом акций. Основными рынками Quantinuum будут шифрование, поиск и создание новых лекарств, материаловедение и обработка естественного языка в различных отраслях. Но ключевым направлением для неё станет кибербезопасность, которая, как полагают в Quantinuum, первой сможет ощутить эффект от внедрения квантовых вычислений.

Тем временем сеть Pinterest на уходящей неделе официально сообщила о приобретении беларуского стартапа Vochi, разрабатывающего одноименный сервис для обработки видео с помощью AI. Сумма сделки не раскрывается. Сервис предлагает добавление к коротким видеороликам (до 15 секунд) различных motion-эффектов. И может оказаться весьма полезен Pinterest, которая в последнее время пытается развивать и видеоконтент.

На уходящей неделе производитель чипов Marvell Technology представила финансовые результаты за третий квартал. Компания сообщила о прибыли в размере 364 млн долл. при выручке в 1,21 млрд долл., которая в годовом сравнении выросла на 61%. Marvell имеет большой портфель различных процессоров для систем хранения данных и сетевых технологий, которые в основном продаются поставщикам облачных вычислений, а также компаниям в автомобильной и коммуникационной отраслях. Это заметно меньший игрок, чем, скажем, Intel или Nvidia, но он играет важную роль и его присутствие быстро растет в основных сегментах присутствия. Например, оборот Marvell в сегменте ЦОД вырос на 109% в годовом сравнении до 499,7 млн ​​долл. Однако это подразделение было не самым эффективным, поскольку небольшой бизнес компании по производству автомобильных и промышленных чипов наращивал продажи еще быстрее - на 114% до 66,6 млн долл. Наблюдатели отмечают, что впечатляющий рост доходов Marvell отчасти был вызван включением показателей Innovium, производителя специализированных сетевых микросхем, приобретенного в минувшем августе за 1,1 млрд долл.

Доход NetApp за прошедший квартал рост чуть меньшими темпами, чем Marvell, но тоже весьма заметно. Выручка компании выросла за отчетный период на 11% до 1,57 млрд долл., а прибыль зафиксирована на уровне 224 млн долл. Интересно и то, что общий объем продаж NetApp Public Cloud увеличился на 80% в годовом сравнении до 388 млн долл.

А вот Amazon на прошедшей неделе отметилась другим - компанию вновь оштрафовали в Италии. Управление по вопросам конкуренции и развитию рынка (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) обвинило ретейлера в нанесении ущерба конкурирующим операторам в сфере логистических услуг электронной коммерции и наложило штраф в размере 1,13 млрд евро. AGCM пришло к выводу, что Amazon использовала свое доминирующее положение, чтобы вынудить продавцов на маркетплейсе Amazon.it использовать ее собственную логистическую услугу. Amazon заявила, что категорически не согласна с постановлением и планирует подать апелляцию. Многих наблюдателей беспокоит то, что итальянский штраф может означать более широкую тенденцию к более жесткому регулированию Amazon в других частях ее бизнеса, а также в других странах.

Но это еще не все напасти приключившиеся с Amazon на уходящей неделе - во вторник в Amazon Web Services произошел сбой, в результате которого перестали работать некоторые веб-сайты и сервисы. Возникли проблемы в основном ЦОД US-East-1 Region с некоторыми API и консолью управления AWS. Среди сервисов, сообщавших о проблемах в результате отключения, были службы подписки на потоковую передачу Disney, Disney +, Netflix, а также Slack, Ticketmaster, приложение для торговли акциями Robinhood и Coinbase, крупнейшая биржа криптовалют в США. Из-за отключения также были повреждены критически важные инструменты, используемые внутри Amazon. Работники складов и службы доставки, а также водители Amazon Flex не могли получить доступ к внутренним приложениям. Сотрудники компании также сообщили, что не смогли получить доступ к Seller Central, внутреннему веб-сайту, используемому для управления заказами клиентов.

Samsung Electronics о реструктуризации бизнеса и новых назначениях. Созданное подразделение SET Division объединит производство мобильных устройств, ИТ, телевизоров и другой консьюмерской техники. Его возглавит Чон-Хи Хан (Jong–Hee (JH) Han), который назначен заместителем председателя и одним из двух новых главных исполнительных директоров, и возглавит только что созданное подразделение SET Division. Отмечается, что Чон-Хи Хан – ведущий эксперт по исследованиям и разработкам в области телевизоров и он сыграл важную роль в том, что Samsung остается лидером по глобальным продажам этой продукции на продолжении 15 лет подряд. Ожидается, что он укрепит синергию между различными структурами подразделения SET Division и будет способствовать развитию новых предприятий и технологий. Пока можно сказать лишь одно — в сложившейся ситуации Чон-Хи Хану будет уж очень непросто.

Ну, и в заключение про рынок мобильных приложений. Согласно исследованию App Annie в уходящем году общие расходы пользователей на iOS и в Google Play выросли почти на 25% по сравнению с 2020 г. и составили 135 млрд. долл. Как и в предыдущие годы, расходы пользователей Apple преобладают - на их долю приходится 65 центов с каждого доллара на рынке приложений. Динамика загрузок противоположна – тут первенство держит Google Play. Согласно прогнозам App Annie, в следующем году на него придется более 100 млрд. скачиваний. Интересно и то, что больше всего расходуют геймеры – они обеспечивают 60% доходов на iOS и почти 80% в Google Play. По загрузкам приложений Индия стала страной №1 по итогам уходящего года, на ее долю пришлось 20%, у США лишь 9%, на третьем месте Бразилия - 8%. Один из главных выводов по заявлению App Annie – во всем мире люди адаптировались к пандемии через переход в мобайл.

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