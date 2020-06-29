Итоги недели: Mac на Arm; суперкомпьютер №1 - Fugaku; "такой Facebook нам не нужен"; DDoS на 809 млн PPS

29 июня 2020 г., 3:50

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Прошедшая неделя прошла под знаком Arm.

Во-первых, Apple официально объявила о том, что переводит Mac на Arm. Об этом было много слухов, и последние месяцы все аналитики говорили, что вопрос решен и анонс вот-вот состоится. И вот Тим Кук в своем выступлении на конференции для разработчиков, заявил, что компания намерена перевести все свои устройства на собственную процессорную платформу. За последние 10 лет Apple выпустила 2 млрд чипов для своих устройств. Новый чип, который будет использоваться для Mac пока получил условное наименование Apple Silicon, под новую аппаратную платформу будет выпущена и новая операционная система - macOS Big Sur. Сообщается что все приложения Apple уже адаптированы под Apple Silicon. Плюс над этим активно также работают многие крупные партнеры компании — в частности Adobe и Microsoft. Кроме того, благодаря использованию ретранслятора Rosetta 2 на macOS Big Sur будут запускаться и приложения написанные для платформы Intel. Первые системы Mac на Arm появятся уже до конца нынешнего года, а полный переход на новую архитектуру Apple Silicon займет до двух лет, как ожидает компания. Купертино настроено решительно, поэтому, подозреваю, очередной «тектонический сдвиг» произойдет быстрее прогнозируемого срока. Вполне вероятно, что происходящее подтолкнет и к более активному осваиванию платформы Arm со стороны Windows. И хотя якобы для Intel продажи чипов Apple приносят лишь 7% оборота, нынешний анонс на WWDC окажет заметное влияние на индустрию, включая и самого процессоростроителя-гиганта.

Во-вторых, на уходящей неделе стало известно, что самый быстрый суперкомпьютер в мире теперь на все той же Arm. Опубликованный список TOP500, самых высокопроизводительных решений в мире, возглавила японская система Fugaku, которая построена на основе A64FX - 48-ядерных процессоров на базе Arm, созданных компанией Fujitsu. По результатам теста High Performance Linpack, это решение показывает 415,5 PFLOPS, т. е. в 2,8 раза больше, чем у прежнего лидера рейтинга. Как отмечается, пиковая производительность Fugaku на задачах ИИ достигает отметки в 1 экзафлопс. В первую десятку, на шестое место ворвался итальянский суперкомпьютер HPC5 построен для Eni S.p.A компанией Dell с использованием Intel Xeon Gold, Nvidia Tesla V100 и Mellanox HDR InfiniBand. Это самое быстрое в Европе решение имеет производительность 33,5 PFLOPS. Кстати, тот факт, что в из первых десяти систем в нынешнем TOP500 всего лишь четыре построены на чипах Intel также должны озаботить последнюю.

Между тем Intel анонсировала второе поколение DIMM-модулей памяти Optane, которая оптимизирована для работы с 4-сокетными системами на 3-м поколении Xeon. Особого прорыва, который должен был похоронить традиционный флеш и был обещан восемь лет назад, когда была анонсирована 3D Xpoint, так и не произошло. Технология заняла свою узкую нишу.

На уходящей неделе было еще несколько анонсов, связанных с системами хранения данных для ЦОД.

Компания Western Digital представила двухпортовые Ultrastar DC SN840 NVMe SSD (емкость до 15,36 ТБ) и контроллеры RapidFlex NVMe-oF — автономные решения, которые объединили для создания платформы OpenFlex Data24 NVMe-oF Storage. По прогнозам IDC NVMe составит более 55% от общего объема поставок корпоративных SSD в 2020 году.

Nutanix представила инструменты удалённого управления облачной инфраструктурой. Как отмечается, компания уже запустила сервис Foundation Central, который интегрируется с её ПО для гиперконвергентной инфраструктуры, и делает возможным масштабное развёртывание частного облака с помощью единого интерфейса из любой точки Сети. Вскоре к этому сервису добавятся ещё два, Insights и Lifecycle Manager, предназначенные для удаленной поддержки этой инфраструктуры, устранения возникающих проблем и установки обновлений. Nutanix Insights на основе анализа данных телеметрии облачных внедрений будет заблаговременно предупреждать о любых проблемах, которые могут повлиять на производительность приложений и доступность данных. Nutanix LCM предназначен для установки, одним нажатием клавиши, программных апгрейдов без прерывания работы приложений. Сервис будет автоматически определять, где требуются апгрейды, ранжировать их по степени важности и организовывать весь процесс обновления из любой локации, где имеется подключение к Сети.

AWS в свою очередь анонсировала Amazon Honeycode, полностью управляемый сервис, позволяющий клиентам быстро создавать мобильные и веб-приложения без программирования. Как отмечается, приложения, созданные с помощью Amazon Honeycode, легко масштабируются до 100 000 строк в каждой книге и не требуют от клиента вдаваться в вопросы работы базового оборудования и программного обеспечения. Сервис для групп до 20 человек бесплатен.

Тем временем Microsoft официально сообщила о поглощении стартапа CyberX, который занимается обнаружением проблем и прогнозированием сбоев в IoT-системах и крупных промышленных системах. Условия сделки не разглашаются, но источники TechCrunch оценивают сумму покупки в 165 млн долл. CyberX была основана в декабре 2012 г. в Израиле Ниром Геллером (Nir Giller) и Омером Шнайдером (Omer Schneider). Предполагается, что Microsoft объединит технологию CyberX с существующими возможностями безопасности IoT в Azure. Стоит напомнить, что два года назад Microsoft объявила об намерении инвестировать 5 млрд долл. в направление IoT с целью создания «надежной и простой в использовании платформы для клиентов и партнеров, которая бы позволила разрабатывать связанные решения - независимо от того, в какой IoT-точке они начинают работу».

Еще один стартап, работающей в области кибербезопасности и основанный выходцами из Израиля Дэвидом и Орионом Хиндави в 2007 г., хоть и не был продан, но смог получить заметные инвестиции. Salesforce инвестировала в Tanium 100 млн. долл. Таким образом эта компания теперь оценивается в 9 млрд долл., в конце 2018 г. показатель составлял 6,5 млрд долл. И Salesforce на этот раз не ограничилась лишь простой инвестицией. Объявлено стратегическое соглашение, которое должно принести инструменты безопасности Tanium на платформу Salesforce. Как отмечается, технология калифорнийского стартапа позволяет ИТ-специалистам мониторить все те устройства, которые сотрудники используют дома, и это становится крайне важно в последнее время.

Кстати, на этой же неделе пришла новость о том, что старший вице-президент по вопросам безопасности в Salesforce, Джейсон Ли, перешел на работу в Zoom на должность директора по информационной безопасности. Напомню, 1 апреля руководством сервиса видеоконференций был объявлен 90-дневный план для исправления обнаруженных недостатков в системе безопасности. Пользователи столкнулись тогда с так называемыми «зумбомбардировками» от нежелательных гостей в момент сеансов видеоконференций, происходила передача личных данных пользователей в Facebook и пр. В начале апреля был нанят бывший начальник службы безопасности Facebook Алекс Стамос в качестве консультанта, чтобы помочь компании мобилизовать усилия. А через месяц Zoom приобрел стартап Keybase, ради технологий сквозного шифрования в видеозвонках. Теперь в компании появился полноценный CISO с серьезным послужным списком.

Если уж вспомнили Facebook дважды - Rakuten Viber на уходящей неделе объявила о прекращении всех деловых контактов с Facebook. Как отмечается, из приложения для обмена сообщениями будут удалены расширения Facebook Connect, Facebook SDK и GIPHY, а также будут прекращены все расходы на рекламу в социальной сети, чтобы поддержать нарастающую волну движения #StopHateForProfit с целью бойкота технологического гиганта. На фоне протестов, вспыхнувших в США в течение последних нескольких недель, шесть организаций призвали рекламодателей остановить свои расходы на рекламу в Facebook в июле из-за неспособности компании защитить пользователей от ненавистной риторики. «Facebook продолжает демонстрировать плохую оценку понимания своей роли в современном мире. От неправильного использования персональных данных и отсутствия какой-либо защиты до невозможности принять необходимые меры для защиты общественности от ненавистной риторики. Правда заключается в том, что люди страдают от распространения опасной информации. Компании должны выразить свою четкую позицию касаемо этого вопроса», – заявил Джамел Агауа, генеральный директор Viber.

На уходящей неделе ServiceNow объявила о поглощении стартапа аSweagle, который станет 17-м приобретением в её истории. Sweagle был основан в Бельгии три года назад и предлагает SaaS-платформу на базе AI. Это решение заменяет множество разнородных инструментов, позволяя с общей контрольной панели управлять всеми конфигурационными данными предприятия, предотвращать сбои в работе, и ускорять устранение неполадок.

А вот Olympus сделала сообщение обратного характера — компания продает бизнес по выпуску фотокамер. Японский производитель долгие годы был одним из крупнейших в мире в области фототехники. Убыточный бизнес купит Japan Industrial Partners, которая известна тем, что в 2014 г. приобрела подразделение по производству ноутбуков VAIO у компании Sony. Olympus же сосредоточится на производстве эндоскопов медицинского и промышленного применения, а также другой лазерно-оптической техники.

Еще один анонс уходящей недели - компании Mercedes-Benz и NVIDIA заявили на днях про объединение усилий для создания автомобильной вычислительной системы и вычислительной инфраструктуры на базе ИИ. Сообщается, что начиная с 2024 года, такие решения будут интегрироваться в весь транспорт Mercedes-Benz нового поколения с возможностью программного обновления функций автоматизированного вождения.

Ну, и в заключение новость от Akamai. Эта компания спустя неделю после того, как Amazon Web Services сообщила о зарегистрированной ею самой масштабной в истории атаке DDoS, представила информацию о новом, ещё более впечатляющем инциденте. В атаке, которой 21 июня подвергся один из европейских банков, пиковый трафик достиг новой рекордной величины — 809 млн пакетов в секунду (PPS). Вот такие рекорды.

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