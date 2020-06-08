Итоги недели: time to break up Amazon; выручка Zoom выросла на 169%; NetApp все ближе к облакам

8 июня 2020 г., 2:54

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Прошедшая неделя не принесла каких-то знаковых и судьбоносных новостей, но было несколько весьма громких заявлений.

Илон Маск в минувший четверг в своем твиттере опубликовал пост с призывом разделить Amazon.com. Это было во второй реплике, а первая «Это безумие @JeffBezos» стала комментарием на твит писателя Алекса Беренсон, который опубликовал скриншот, зафиксировавший сообщение о том, что его будущая книга о Covid-19 не соответствует требованиям Amazon по продаже. Беренсон выступал с критикой жесткого карантина во время пандемии коронавируса, он высказывал предположения, что риски тяжело заболеть и умереть намного ниже, чем заявляли официальные лица. Позже Amazon сообщила, что книга была удалена по ошибке, ее вернут в продажу и, что компания уже связалась с Беренсоном. Но тем не менее заявление Маска вызывало достаточно бурную реакцию на рынке, Amazon действительно превращается не просто в колосса. Хотя оппоненты Маска аргументировали свою точку зрения, что до монополии компании Безоса в разных сегментах, где она работает, еще очень далеко.

Другому гиганту - Google - грозит штраф в 5 млрд долл. за нарушение приватности пользователей. В федеральный суд Калифорнии на компанию был подан коллективный иск, в котором ей вменяют в вину незаконное вторжение в частную жизнь миллионов пользователей. Речь идет о несанкционированном сборе информации о пользователях в частности когда активирован режим анонимного просмотра в броузере Chrome. Истцы настаивают на том, что компания использовала опосредованно ряд инструментов, например Google Analytics для сбора персональной информации. Если в суде будет доказано, что компания действительно нарушила установленные правила, то ей грозит штраф в размере 5 тыс долл. за каждого пользователя, фигурировавшего в иске. Представители Google отрицают правомочность обвинений и будут отстаивать эту позицию в суде.

На днях стало известно, что ежегодное облачное мероприятие Google, которое получило новое имя, станет виртуальным. Мало того, оно будет длиться 9 недель. Google Cloud Next OnAir стартует 14 июля и завершится лишь 8 сентября.

Тем временем Zoom сообщила, что её доход за прошедший квартал оказался на 169% больше, чем год назад. Вдохновлённая успешным началом года, компания также почти удвоила прогноз доходов на 2021 фискальный год в целом. Всего квартал Zoom получила 328,2 млн долл. Аналитики прогнозировали рост лишь до 202,7 млн долл. Но стоит отметить, что у компании заметно выросли расходы на облачную инфраструктуру для того, чтобы обеспечить стабильную работу видеосервиса при повышенном спросе. Сервисы Oracle никогда не были дешевыми.

Как прогнозируют исследователи из Gartner, по итогам нынешнего года общемировые расходы конечных пользователей на облачные решения конференцсвязи увеличатся на 24,3% до 4,1 млрд долл. Годом ранее объем рынка не превышал 3,3 млрд долл. Таким образом, на рынке унифицированных коммуникаций (unified communications, UC) данное направление окажется вторым, исходя из динамики развития, уступив лишь сегменту облачной телефонии (16,8 млрд долл.)

А вот рынок оборудования WLAN, несмотря на интерес к Wi-Fi 6 уже просел. В первом квартале года для потребительских и корпоративных нужд вырос в денежном выражении на 2,3% «YoY», сообщает IDC. При этом корпоративное направление сократилось на 2,2%, до 1,3 млрд долл. Выручка лидера - Ciscо - снизилась на 6,7%, до 611 млн долл., однако это не помешало нарастить ей долю рынка до 45,7%. Выручка HPE-Aruba выросла на 14,2% и позволила укрепить позиции с 13,8 до 14,4%. Тор-3 замкнула Ubiquiti, которая отметилась ростом выручки на 24,8%, что позволило ей за квартал нарастить долю с 7 до 9,5%.

Компания несколько созвучная с уже упоминавшейся ранее - ZoomInfo — провела на уходящей неделе удачное IPO. Во время выхода на биржу Nasdaq в четверг, акции компании взлетели на 80% от изначально предлагаемой цены. Планка была на уровне 19-20 долл., но уже к полудню ценные бумаги торговались по 38 долл. Таким образом в первый же день, капитализация ZoomInfo выросла до 15 млрд долл. и ее руководству удалось получить 900 млн долл. от выхода на биржу. Компания предлагает SaaS-платформу для маркетологов и отделов продаж.

NetApp на днях сообщила о приобретении израильской компании Spot, которая разрабатывает платформу для оптимизации облачной инфраструктуры. По неофициальным сведениям стоимость сделки – 450 млн долл. Это уже третье с начала года приобретение NetApp. Стартап Spot предлагает решение для оптимизации затрат на облачную архитектуру. Его софт позволяет приобретать спотовые инстансы, которые провайдеры продают в моменты наличия избыточных серверных ресурсов по значительно сниженным ценам. NetApp, традиционно предлагающая оборудование для хранения данных, в последние годы испытывает растущую конкуренцию со стороны облачных сервисов, таких как AWS. В ответ компания старается сместить свои стратегические приоритеты на продукты, обеспечивающие клиентам прозрачный доступ к данным независимо от местонахождения последних. Интересно, что один из трех основателей Spot Агарон Твизер в прошлом году перешел на работу в AWS.

Раз уж затронули облачную тему, то стоит упомянуть сделку Equinix, глобального оператора дата-центров. В сумму 750 млн долл. ей обошлись 13 ЦОД крупнейшей канадской телекоммуникационной компании Bell Canada. Теперь таких объектов у калифорнийской компании более 210 по всему миру.

Apple решила проинвестировать производство MicroLED и вложила треть миллиарда долларов в расширение производства тайваньских компаний Epistar и AU Optronics. Стоит отметить, что по сравнению с OLED панели на базе MicroLED имеют более высокую яркость и охват цветового диапазона, лучший угол обзора, плюс к этому потребляют меньше энергии. Ждем эти экраны в продуктах из Купертино.

Ну, и в завершение еще одна дисплейная новость. Looking Glass Factory сообщила о начале поставок голографического 8К-дисплея. Свой первый продукт такого типа бруклинский стартап показал еще в августе 2018 г. Система с 33,2 миллионами пикселей создает объемный эффект без очков с помощью 45-элементного светового поля. Хотя продукт уже доступен к заказу, но цена на него не сообщается. Вопрос только за одним — когда появится соответствующий контент. Впрочем по заявлению технического директора Epic, компания уже работает над этим. Хотя, мне кажется, подобные решения вряд ли пойдут в широкие массы. К моменту, когда созреет достаточный объем «голографического контента», наверняка, превалирующими средствами визуализации станут очки разных видов и форматов.

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