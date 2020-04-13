Итоги недели: спасение Zoom; 2 млрд долл. от HPE на поддержку клиентов и партнеров; Apple займется трансляций в VR; отпечаток пальца не защитит

13 апреля 2020 г., 3:36

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На уходящей неделе продолжилась эпопея с безопасностью Zoom и не только.

Компания получила первый групповой иск, его подал один из акционеров Zoom, обвинив в сокрытии информации о проблемах платформы видеоконференций с конфиденциальностью и безопасностью. Google приняла решение запретить использование десктопного приложения Zoom на корпоративных ПК ее сотрудников. Котировки компании просели на недавней сессии примерно на треть, но все еще на 67% выше, чем были в начале года. Zoom сообщила о привлечении в качестве советника по безопасности Алекса Стамоса (Alex Stamos), ранее руководившего киберзащитой Facebook. В состав сформированного Zoom в рамках 90-дневного антикризисного плана совета CISO Council уже вошли директора информационной безопасности компаний HSBC, Procore и Ellie Mae.

Пандемия обострила многие проблемы связанные с информационной безопасностью. Результаты исследования Check Point Software показали, что киберпреступники используют изменения в организации работы большинства компаний и усиливают свои атаки. 71% опрошенных специалистов сообщили об увеличении количества угроз или атак с начала вспышки коронавируса. В качестве основной угрозы большинство CISO (55%) отметили попытки фишинга. На втором месте стоят вредоносные веб-сайты, которые якобы содержат информацию и советы о коронавирусе (32%). Далее – увеличение количества вредоносных программ (28%) и вымогателей (19%); сложности управления удаленной работой: – 95% респондентов заявили, что сталкиваются с дополнительными проблемами информационной безопасности из-за распространения COVID-19. Три основные проблемы: сложности обеспечения безопасного удаленного доступа для сотрудников; сотрудники, которые используют дома теневые ИТ-решения; проблемы с безопасностью останутся в ближайшие месяцы: 61% респондентов обеспокоены рисками безопасности, которые связаны с экстренным переходом большинства компаний на удаленную работу.

На уходящей неделе компании и отдельные персоны продолжили создание специальных фондов для борьбы с коронавирусом и его последствиями.

HPE объявила о том, что ее подразделение HPE Financial Services зарезервирует более 2 млрд долл. на финансирование различных программ поддержки клиентов и партнеров, которые столкнулись с финансовыми проблемами в период пандемией COVID-19. Объявленные инициативы нацелены на то, чтобы обеспечить беспрерывность бизнеса и его адаптацию к новым сложившимся условиям.

Один из основателей и нынешний CEO Twitter Джек Дорси (Jack Dorsey) заявил о намерении пожертвовать почти миллиард долларов, почти треть его состояния, на борьбу с коронавирусом в рамках вновь созданного фонда Start Small.

Фонд Visa Foundation объявил о запуске двух программ на общую сумму 210 млн долл. для поддержки малого и микробизнеса, нацеленных на инклюзивное экономическое развитие и поддержку женщин-предпринимателей в малом бизнесе, а также на обеспечение помощи местным сообществам в ходе распространения COVID-19.

Microsoft сообщила про инвестиции 20 млн долл в программу борьбы с коронавирусом COVID-19 в рамках AI for Health, цель которой – предоставить компаниям, некоммерческим организациям и ученым в сфере здравоохранения доступ к инструментам искусственного интеллекта, облачным вычислениям и другим необходимым ресурсам. Принято решение расширить программу, чтобы помочь тем, кто сейчас занимается поиском средств для борьбы с COVID-19. Отмечается, что технологии могут сыграть решающую роль во многих аспектах, связанных с борьбой с COVID-19, начиная с аналитики векторов распространения вируса до определения эффектов лечения.

IBM сообщила о запуске двух новых сервисов, использующих технологии искусственного интеллекта для поддержки исследований коронавируса. Один из новых продуктов — это базирующийся в облаке молекулярный исследователь. Он был анонсирован вместе с массивом из 3 тысяч возможных терапевтических кандидатов, обнаруженных при помощи искусственного интеллекта. Эта база данных открыта для всех и IBM приглашает другие организации принять участие в её пополнении. Второй новый сервис IBM, Deep Search, служит для поиска полезной информации в огромной массе научных публикаций о коронавирусе.

IBM, кстати, объявила и о назначении новых управленцев. В минувший понедельник Арвинд Кришна официально вступил в должность CEO компании IBM. Его первым назначением был новый руководитель облачного направления. IBM Cloud Platform возглавит Говард Бовилл, который последние восемь лет занимал пост СТО Bank of America, а до прихода в этот банк почти 14 лет проработал в BT Global Services на разных должностях. Новый генеральный директор объявлен и в Red Hat, которая является дочерней структурой IBM. На этот пост назначен Пол Кормье, который в компании работает с 2001 г., а с 2008 г. в должности исполнительного вице-президента по технологиям - он отвечал фактически за всю разработку решений компании. Интересно, что с 1996 по 1998 он был в должности директора департамента Engineering, Internet Security and Collaboration в поисковике AltaVista.

Компания Samsung Electronics опубликовала финансовые результаты за первый квартал 2020 года. Консолидированная выручка компании за этот период составила приблизительно 55 триллионов корейских вон, что на 5% лучше, чем год назад. Операционная прибыль была на уровне почти 6,4 трлн вон (5,2 млрд долл.), при том что биржевые аналитики ожидали этот показатель меньше – 6,2 трлн вон. В компании отметили, что пандемия коронавируса все же повлияла на показатели первого квартала и, как ожидают, во II кв. ее отголоски на финансовые итоги будут еще более заметны.

BlackBerry в свою очередь сообщила о доходах в четвертом квартале, который завершился 29 февраля. Квартальный доход компании вырос на 13% в годовом исчислении до 282 млн долл. Напомним, что ранее известная своими мобильными устройствами, канадская компания превратилась в разработчика программного обеспечения QNX, Cylance и Spark. Драйвером бизнеса теперь является BlackBerry QNX, на долю которой за минувший квартал пришлось 127 млн долл. За весь финансовый 2020 г. BlackBerry получила доход на уровне 1,04 млрд долл. - рост составил 15%. При этом компания продолжает оставаться убыточной.

На уходящей неделе стало известно, что Apple намерена купить разработчика трансляций мероприятий в VR. Сообщается, что сделка оценивается в 100 млн долл. Данная покупка вполне соответствует тем интересам, которые компания в последнее время проявляет к технологиям виртуальной и дополненной реальности. А продолжающаяся пандемия и введенные из нее ограничения на проведение различных мероприятий лишь усиливают внимание к технологиям подобным тем, что разрабатывает NextVR.

Microsoft в свою очередь стала инвестором разработчика фотонного квантового компьютера. Ее венчурный фонд совместно с несколькими другими инвесторами выделили 215 млн долл. стартапу PsiQuantum, собирающемуся за несколько лет построить фотонный квантовый компьютер с миллионом кубитов.

На днях консорциум 25 Gigabit Ethernet, изначально созданный для разработки спецификаций 25, 50 и 100 Gbps Ethernet, объявил о смене названия на Ethernet Technology Consortium (ETC). Основанием для ребрендинга организации, объединившей более 45 лидеров индустрии, таких как Broadcom, Cisco, Dell, Google, Mellanox, Microsoft, стал новый курс, взятый на более высокопроизводительные технологии Ethernet. Одной из первых спецификаций, анонсированных организацией в её новой ипостаси, стала 800GBASE-R для 800 Gigabit Ethernet (GbE).

Китайская компания TCL, больше известная своими телевизорами и выпуском смартфонов под марками Alcatel и Palm, на уходящей неделе официально представила первую серию премиальных смартфонов под собственным брендом. Особенностью смартфонов TCL 10 является их оснащение экранами собственного производства TCL и визуальной технологией NXTVISION. Одна из трех анонсированных моделей, поддерживает 5G. Учитывая мощь TCL Industrial Holdings, который в последние годы добился весьма заметных результатов на рынке TV, в том числе и в США, эта компания намерена побороться за место под солнцем и на рынке смартфонов.

Еще одна смартфонная новость - «Алло» объявила об приеме предзаказов на смартфон с гибким экраном Motorola razr. Цена новинки - 50 тыс грн.

Ну, и в заключение сообщение из отдела кибербезопасности Talos компании Cisco. Тамошние исследователи смогли обмануть биометрические системы разблокировки смартфонов Samsung и Apple. Получив фотоснимок пальца пользователя, они накладывали конфигурацию его папиллярных линий на болванку, напечатанную 3D-принтером, и предпринимали по 20 попыток аутентификации на каждое устройство. Одним словом, задача была хоть и не тривиальная - на решение технических вопросов, связанных с получением функционирующего муляжа пальца, ушло несколько месяцев. Так что теперь у тех, кто уж очень беспокоиться за конфиденциальность своих данных на одну проблему больше.

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