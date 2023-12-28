«ІТ Армія» паралізувала роботу систем «1С-Рарус» у рф

28 декабря 2023 г., 8:15

Мінцифри повідомляє, що одна з найбільших ERP-систем у росії зупинила роботу через атаки української «ІТ Армії».



Клієнти не можуть використовувати бухгалтерські сервіси та працювати на повну силу. «1С-Рарус» налічує 150 000 користувачів, серед яких такі технологічні гіганти та спонсори війни, як «Татнєфть» та ВТБ. Клієнти в крамницях і на заправках не можуть здійснити оплату, бо каса не працює. А це мільйонні збитки для російської економіки.



Усе завдяки нашому кібервійську. До «ІТ Армії» може долучитися кожен та за допомогою свого компʼютера робити боляче російським корпораціям і бізнесам.



Приєднуйтеся та допомагайте здобути перевагу в кібервійні — https://itarmy.com.ua

Як RPA-платформа допомогла SkyUр автоматизувати оплату рахунків

0

Tweet