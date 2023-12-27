Microsoft відкрила доступ до безкоштовного додатку Copilot для Android

27 декабря 2023 г., 16:55

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Microsoft випустила додаток для Android, який надає доступ до її помічника зі штучним інтелектом Copilot. Все це на безоплатній основі.



Copilot здатний генерувати текст, код і зображення на основі вказівок природною мовою. Користувачі можуть додавати у систему не лише текст, але й зображення. Наприклад, споживач може надати Copilot фотографію пристрою і попросити його пояснити його призначення.



В основі Copilot лежить найновіша модель OpenAI GPT-4.



Слід зазначити, що сама OpenAI надає доступ до GPT-4 через свій сервіс ChatGPT тільки в платних версіях Pro і Enterprise. Безкоштовна версія, яка безпосередньо конкурує з новим додатком Microsoft Copilot, використовує менш потужну модель під назвою GPT-3, яка дебютувала у травні 2020 році.



Microsoft не уточнила, яка саме версія GPT-4 лежить в основі Android-версії Copilot. Мовна модель доступна в двох варіантах: стандартна версія і більш просунута версія Turbo.



GPT-4 Turbo розуміє інструкції користувача точніше, ніж стандартна версія. Крім того, модель має більш сучасну базу знань, яка містить інформацію, востаннє оновлену в квітні цього року, що ще більше підвищує якість її результатів. Третьою основною перевагою версії Turbo є те, що вона дозволяє користувачам включати значно більше інформації в кожну підказку.



Функція генерації зображень у новому додатку Copilot, у свою чергу, працює на базі іншої моделі штучного інтелекту OpenAI під назвою DALL-E 3. Представлена у вересні минулого року, вона стала останнім доповненням до серії генераторів зображень, які компанія запустила у 2021 році.



Як і у випадку з GPT-4, DALL-E 3 доступний споживачам не лише через Copilot, а й через власний сервіс OpenAI ChatGPT, однак лише для платних користувачів.

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