Джоні Айв та Сем Альтман перетягнули у свій проект ще одного ключового дизайнера з Apple

28 декабря 2023 г., 9:35

0

Tweet

Як повідомляє Bloomberg, дизайнер Танг Тан (Tang Tan) приєднається до команди Джоні Айва ( Jony Ive) і Сема Альтмана (Sam Altman), які розробляють прототип пристрою зі АІ.



Танг Тан керував командою розробки дизайну iPhone та Apple Watch і він почне працювати у LoveFrom після того, як він залишить Apple у лютому 2024 року.



Нагадаємо, що Джоні Айв спільно з Семом Альтманом створив компанію для розробки АІ-пристрою.



Bloomberg відзначає, що стрімка відставка Сема Альтмана в OpenAI в листопаді цього року серед іншого була обумовлена й тим, що деяких членів ради директорів компанії дратували його інші проєкти.



Що до Apple, то вона останнім часом втрачає багато фахівців-дізайнерів. Так компанію покинула спадкоємиця Айва, Еванс Хенкі (Evans Hankey), яка очолювала напрямок промислового дизайну Apple три роки. Також пішов Патрік Коффман (Patrick Coffman), один із керівників у сфері дизайну користувацьких інтерфейсів. Колін Бернс (Colin Burns), який приєднався до Apple після звільнення Айва і керував командою Apple Interaction Architecture, що відповідала за дослідження ранніх концепцій апаратного і програмного забезпечення, йде у відставку в січні 2024 року.



До речі LoveFrom має відомих клієнтів, серед яких Airbnb, Ferrari та Moncler. Компанія також мала трирічну угоду з Apple про надання консалтингових послуг, але ці відносини закінчилися у 2022 році. Загалом до фірми приєдналися понад 20 колишніх працівників Apple.

Як RPA-платформа допомогла SkyUр автоматизувати оплату рахунків