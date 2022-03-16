Vodafone розширив географію безплатного роумінгу на 12 країн

16 марта 2022 г., 16:11

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За заявою Vodafone, мобільний оператор розширив допомогу клієнтам, які вимушені шукати захисту за кордоном. На додачу до Польщі, Молдови, Угорщини, Румунії, Німеччини та Чехії безплатне підключення послуги «Доступний роумінг» тепер можливе також в Італії, Ірландії, Нідерландах, Португалії, Іспанії та Словаччині.



Увімкнувши послугу «Доступний роумінг», клієнти у цих країнах отримають безкоштовно від Vodafone 400 МБ мобільного інтернету та 60 хвилин на 30 днів для вхідних або вихідних дзвінків в Україну та на номери країни, в якій вони перебувають. Перше підключення послуги – безкоштовне. Вартість наступних підключень – 100 грн на 30 днів.



Увімкнути «Доступний роумінг» можна через додаток My Vodafone.



Окрім цього, після використання обсягу послуги «Доступний роумінг», або якщо не було увімкнуто інших спеціальних послуг, Vodafone надає своїм клієнтам у роумінгу щодня 100 безкоштовних МБ для безлімітного користування меседжингом у Viber, WhatsApp та Skype.



Таким чином, клієнти можуть використовувати безкоштовно до 3 ГБ Інтернету на місяць у 12 країнах та безлімітно обмінюватися текстовими повідомленнями і картинками у Viber, WhatsApp та Skype.



Крім цього оператор скасував обмеження на роздачу мобільного інтернету зі смартфона на інші пристрої для тарифних планів з безлімітом інтернету: Vodafone Unlim 3G, Vodafone Unlim 3G Plus, Vodafone SuperNet Unlim, Vodafone SuperNet Turbo 2019.



На час війни послуги «Роздача інтернету на місяць» і «Роздача інтернету на день» вже включені в ці тарифні плани без додаткової тарифікації та не потребують додаткових дій з боку абонента для підключення. Відтепер ними можна користуватись автоматично.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист