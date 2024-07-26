Регламентні процедури енергоблока завершено на 2 тижні раніше запланованого строку.

26 июля 2024 г., 10:35

0

Tweet

Міністерство енергетики України повідомило, що ситуація в енергосистемі суттєво покращилася завдяки достроковому завершенню компанією «Енергоатом» планового ремонту енергоблока і підключенню його до мережі.



«Сьогодні пуск блока насправді відчула вся Україна. До 16-ї години взагалі не було відключень жодних по Україні. По деяких регіонах до 18-ї. А завтра ситуація буде ще краща», - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко 25 липня.



Спеціалісти «Енергоатому», усвідомлюючи складність ситуації, змогли завершити всі регламентні процедури на 2 тижні раніше запланованого строку.



«Те, що роблять сьогодні енергетики, - це дійсно героїчна праця. Тому що ж питання не просто – скоротити ремонтну кампанію. А це ще й скоротити у такий спосіб, з дотриманням усіх вимог ядерно-радіаційної безпеки», - наголосив Герман Галущенко.



За його словами, по всій країні триває безпрецедентна ремонтна кампанія. За обсягом робіт вона значно перевищує торішню.



Минулого тижня під час «години запитань до Уряду» міністр енергетики анонсував покращення ситуації в енергосистемі уже найближчим часом.

Новостворені Сили Безпілотних Систем потребують 140 ноутбуків, триває збір