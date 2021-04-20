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Sergey Petrenko

Индустрия ополчилась на FLoC от Google

20 апреля 2021 г., 13:15
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Индустрия ополчилась на FLoC от Google

Кажется, новому стандарту Google под названием FLoC не суждена легкая судьба – помимо наотрез отказавшихся на этой неделе поддерживать этот стандарт Brave и Vivaldi, никаких планов на предмет его поддержки не имеет Mozilla, а Microsoft, которая активно развивает Chromium-based браузер под названием Edge, на вопрос о поддержке отвечает уклончиво – мол, мы привержены идее privacy и активно исследуем разные возможности.

Журналисты TheVerge попытались собрать комментарии от разработчиков основных браузеров и сделали вывод, что никто пока не собирается участвовать в этой затее – даже Apple, точнее, один из её разработчиков, прокомментировал, что они не заявляли о поддержке, тем более, что у них есть своя технология предотвращения отслеживания, а вообще надо, мол, подумать над серьезными предложениями.

Я бы сказал, что вот таким образом телега отъезжает и мы видим Google в интересной позе, как единственную компанию-производителя браузера, которая хочет сделать вид, что тоже с детства за приватность, но при этом немалую часть денег зарабатывающую на интернет-рекламе.

Индустрия ополчилась на FLoC от Google

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