Samsung Electronics розробила першу в галузі DDR5 DRAM класу 12 нм

22 декабря 2022 г., 11:35

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Компанія Samsung Electronics оголосила про створення 16-гігабітної пам'яті DDR5 DRAM, створеної з використанням першого в галузі техпроцесу класу 12 нанометрів, а також завершення оцінки продукту на сумісність з платформами AMD.



«Наша 12-нанометрова пам'ять DRAM стане ключовим фактором, що сприятиме широкому впровадженню DDR5 DRAM на ринку, – сказав Джуон Лі, виконавчий віцепрезидент з продуктів та технологій DRAM у Samsung Electronics. «Завдяки винятковій продуктивності та енергоефективності наша нова пам'ять DRAM послужить основою для більш стійких операцій у таких галузях, як обчислення наступного покоління, центри обробки даних та системи на основі ШІ».



«Інновації часто вимагають тісної співпраці з галузевими партнерами, щоб розсунути межі технологій, — сказав Джо Макрі, старший віцепрезидент і технічний директор з обчислювальних та графічних технологій в AMD. "Ми дуже раді знову співпрацювати з Samsung, особливо щодо випуску продуктів пам'яті DDR5, які оптимізовані та перевірені на платформах Zen".



Зазначається, що цей технологічний стрибок став можливим завдяки використанню нового матеріалу з високим значенням κ, який збільшує місткість елемента, та запатентованої технології проєктування, що покращує критичні характеристики схеми. У поєднанні з удосконаленою багатошаровою літографією в екстремальному ультрафіолеті (EUV) нова пам'ять DRAM відрізняється найвищою щільністю кристалів у галузі, що дозволяє підвищити продуктивність на 20%.



Використовуючи найновіший стандарт DDR5 DRAM класу 12 нм від Samsung дозволить збільшити швидкість до 7,2 Гбіт/с. Цікаво, що виняткова швидкість нової пам'яті DRAM поєднується з більшою енергоефективністю. Використовуючи на 23% менше енергії, ніж DRAM попереднього покоління, 12-нанометрова пам'ять стане ідеальним рішенням для глобальних ІТ-компаній, які прагнуть більш екологічної роботи.



Оскільки масове виробництво має розпочатися у 2023 році, Samsung планує розширити свою лінійку DRAM, створену на основі цього 12-нанометрового техпроцесу, та охопити широкий спектр сегментів ринку, оскільки вона продовжує працювати з галузевими партнерами для підтримки швидкого розширення наступного покоління.

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