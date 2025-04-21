Huawei представила новий AI-чіп Ascend 920

21 апреля 2025 г., 15:35

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Міністерство торгівлі США повідомило Nvidia про те, що її майбутні AI-чіпи H20, призначені для китайського ринку, потребуватимуть «безстрокової ліцензії» для експорту до Гонконгу, Макао і материкового Китаю, що фактично рівнозначно забороні на продаж. Це створило нову можливість для Huawei вдосконалити свої рішення в галузі AI, і у зв'язку з цим китайський технологічний гігант представив свій новий AI-чіп Ascend 920.



Подробиці про чип поки тримають у таємниці, проте стало відомо, що Ascend 920 є прямим конкурентом H20 від Nvidia, оскільки особливу увагу приділили тому, щоб ланцюжок постачання був повністю «власним». Прискорювач, як стверджується, використовує 6-нм техпроцес SMIC, що є поліпшенням порівняно з Ascend 910C, який був виготовлений за 7-нм техпроцесом. Що стосується продуктивності, то, як стверджується, Ascend 920 матиме 900 TFLOPS, пропускну спроможність пам'яті 4000 ГБ/с і дизайн чиплета, аналогічний Ascend 910C.



Стверджується, що новий чіп Huawei приблизно на 30-40% швидший, ніж попереднє покоління, і, з огляду на це, можна зробити висновок, що Ascend 920 перевершує Nvidia H20. Однак, щоб переконатися в справедливості заяв про продуктивність, слід дочекатися реальних тестів сторонніх оглядачів.



Крім окремих чіпів, Huawei також домоглася значних успіхів у сегменті кластерів штучного інтелекту. Система CloudMatrix 384, створена на базі чіпів Ascend 910C, як стверджується, швидша за продуктивністю, ніж «передова» система Nvidia GB200 NVL72. Це підтверджує той факт, що Huawei планує викладатися на повну в сегменті AI, в той час, як Nvidia все ще має проблеми з експортними правилами та збереженням своїх позицій у Китаї.

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