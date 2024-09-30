Huawei починає постачання зразків AI-прискорювачів Ascend 910C великим клієнтам NVIDIA

30 сентября 2024 г., 17:25

0

Tweet

Компанія Huawei почала постачання свого прискорювача Ascend 910C - альтернативи прискорювача NVIDIA H100 для навчання штучного інтелекту і висновків. Повідомляється, Huawei відправляє зразки свого прискорювача великим клієнтам NVIDIA. Серед них такі компанії, як Alibaba, Baidu і Tencent, які замовили величезну кількість прискорювачів NVIDIA. Однак Huawei планує поставити 70 тис. чипів, що потенційно може коштувати 2 млрд дол. Оскільки NVIDIA працює над SKU прискорювача B20, який відповідає експортним правилам уряду США, прискорювач Huawei Ascend 910C може потенційно перевершити процесор NVIDIA B20, як очікують деякі аналітики.



Якщо Ascend 910C отримає позитивні результати від китайських технологічних гігантів, це може стати початком експансії Huawei в прискорювачі для центрів обробки даних, якій раніше заважала нездатність компанії виробляти передові чіпи. Тепер, коли контрактні заводи, як-от SMIC, друкують 7-нм дизайни та, можливо, скоро з'являться 5 нм, Huawei використовуватиме цю технологію, щоб задовольнити внутрішній попит на більшу обчислювальну потужність AI. Конкуренція на світовому рівні, однак, залишається складним завданням. Такі компанії, як NVIDIA, AMD і Intel, мають доступ до передових вузлів, що підвищує ефективність і продуктивність їхніх прискорювачів AI.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора

0

Tweet