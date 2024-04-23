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Brave1 шукає розробки для протидії FPV та комерційним дронам від DJI та Autel

23 апреля 2024 г., 10:35

Brave1 шукає розробки для протидії FPV та комерційним дронам від DJI та Autel

Кластер розвитку оборонних технологій Brave1 шукає нові розробки для ефективнішої протидії безпілотникам, що здатні виявляти й фізично знищувати ворожі дрони.

Для протидії FPV-дронам необхідні розробки, що здатні їх виявляти, впливати на протоколи керування ELRS, TBS у широкому діапазоні та на нестандартних частотах і прошивках, а також засоби фізичного знищення та/або активного захисту.

Для протидії дронам іноземних виробників потрібне виявлення популярних безпілотників DJI та Autel, зокрема прошитих та/або анонімізованих, засоби для фізичного знищення комерційних дронів цих виробників, а також здатні зривати місії шляхом впливу на протоколи керування DJI та Autel, зокрема прошитих.

В разі наявності готового до запуску у виробництво рішення пропонується заповнити форму. Також інноватори можуть долучитися до розробки. Зі свого боку Brave1 допоможе напряму поспілкуватися з експертами кластера, військовими й згодом продемонструвати свої рішення на полігоні.

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