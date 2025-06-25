Anthropic виграла ключове рішення суду США щодо навчання АІ у позові авторів книг

25 июня 2025 г., 9:35

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Як повідомляє Reuters, Федеральний суддя в Сан-Франциско ухвалив у понеділок рішення, згідно з яким використання компанією Anthropic книг без дозволу для навчання її системи штучного інтелекту є законним відповідно до закону США про авторське право.

Підтримавши технологічні компанії у ключовому питанні для АІ-індустрії, окружний суддя США Вільям Олсап (William Alsup) заявив, що Anthropic здійснила "добросовісне використання" книг авторів Андреа Бартц (Andrea Bartz), Чарльза Грейбера (Charles Graeber) та Кірка Воллеса Джонсона (Kirk Wallace Johnson) для навчання своєї великої мовної моделі Claude.

Однак Олсап також зазначив, що копіювання та зберігання Anthropic понад 7 мільйонів піратських книг у "центральній бібліотеці" порушило авторські права авторів і не є добросовісним використанням. Суддя призначив судовий процес на грудень, щоб визначити розмір компенсації, яку Anthropic має сплатити за порушення. Законодавство США про авторське право передбачає, що умисне порушення авторських прав може виправдати статутні збитки до 150 000 дол. за кожний твір.

Представник Anthropic заявив, що компанія задоволена тим, що суд визнав її навчання АІ "трансформативним" та "відповідним меті авторського права щодо сприяння творчості та науковому прогресу". Автори, зі свого боку, минулого року подали колективний позов проти Anthropic, стверджуючи, що компанія, яку підтримують Amazon та Alphabet, використовувала піратські версії їхніх книг без дозволу чи компенсації для навчання Claude реагувати на запити користувачів.

Цей запропонований колективний позов є одним з кількох судових позовів, поданих авторами, новинними агентствами та іншими власниками авторських прав проти таких компаній, як OpenAI, Microsoft та Meta Platforms, щодо навчання їхніх АІ-систем. Доктрина добросовісного використання дозволяє використовувати захищені авторським правом твори без дозволу власника авторських прав за певних обставин. Добросовісне використання є ключовим правовим захистом для технологічних компаній, і рішення Олсапа є першим, що стосується цього в контексті генеративного АІ.

Компанії, що працюють у сфері АІ, стверджують, що їхні системи добросовісно використовують захищений авторським правом матеріал для створення нового, трансформативного контенту, і що примус до оплати правовласникам за їхні твори може перешкодити розвитку АІ-індустрії. Anthropic повідомила суду, що її навчання є "надзвичайно трансформативним". Суддя Олсап погодився з Anthropic, зазначивши: "Як будь-який читач, який прагне стати письменником, LLM Anthropic навчалися на творах не для того, щоб випередити та відтворити чи замінити їх, а щоб зробити крутий поворот і створити щось інше". Проте суддя також заявив, що Anthropic порушила права авторів, зберігаючи піратські копії їхніх книг як частину "центральної бібліотеки всіх книг у світі", яка не обов'язково використовувалася для навчання АІ.

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