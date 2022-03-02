Google допомагає Україні

2 марта 2022 г., 18:09

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За заявою Google, Google.org і співробітники Google разом роблять свій внесок у розмірі 15 мільйонів доларів у вигляді пожертвувань і підтримки для надання допомоги Україні, зокрема 5 мільйонів доларів від кампанії збору співробітниками і 5 мільйонів доларів у вигляді прямих грантів. Також надано 5 мільйонів доларів на рекламні кредити, щоб допомогти надійним гуманітарним і міжурядовим організаціям підключати людей до важливих джерел допомоги та інформації про переселення.



Працюють SOS-сповіщення в Пошуку по Україні. Коли люди шукають інформацію про притулок та евакуацію, вони побачать сповіщення, яке вказує на ресурси Організації Об’єднаних Націй для біженців і шукачів притулку. Компанія працює з експертними організаціями, щоб отримати корисну гуманітарну інформацію в міру розвитку ситуації.



Зазначено, після консультацій з джерелами на місцях, зокрема з місцевою владою, тимчасово вимкнуто в Україні деякі функції Карт Google в реальному часі, зокрема інформацію про затори, а також інформацію про завантаженість місць, щоб допомогти захистити місцеві громади та населення. Також додана інформація про центри для біженців та мігрантів у сусідніх країнах.



Хоча компанія помітила значущих змін у рівнях шкідливої активності в регіоні в цілому, її група аналізу загроз (TAG) помітила, що організатори загроз переорієнтували свої зусилля на українські цілі. Наприклад, вона побачила нападників, які стояли за групою хакерів GhostWriter, націлених на представників українського уряду і військових. Було заблоковано ці спроби та не помічено, щоб якийсь з облікових записів Google у результаті цієї кампанії був скомпрометований.



Компанією також автоматично підвищено рівень захисту облікового запису Google (зокрема частіші запити автентифікації) для людей у регіоні, і будемо продовжувати робити це в міру зростання рівня кіберзагроз. Програма додаткового захисту – яка забезпечує найвищий рівень безпеки Google – наразі захищає облікові записи сотень користувачів із високим ризиком в Україні. А «Project Shield» – сервіс, що забезпечує безплатний необмежений захист від атак Distributed Denial of Service, вже захищає понад 100 українських вебсайтів, включно з місцевими новинними.



Відсьогодні Google блокує канали YouTube, пов'язані з каналами RT і Sputnik по всій Європі. Це ґрунтується на безстроковому припиненні монетизації російських державних ЗМІ на платформах компанії, тобто таким ЗМІ, як RT, заборонено монетизувати свій контент або проводити рекламні кампанії на наших платформах.



Також значно обмежено рекомендації в усьому світі для низки російських державних ЗМІ на платформах Google. А за останні кілька днів YouTube видалив сотні каналів і тисячі відео за порушення правил спільноти, включно з низкою каналів, які провадять скоординовані дії з дезінформації.



Звичайно, Google працює над тим, щоб не просто зменшити вплив неправдивої інформації, а й зробити доступною надійну й правдиву інформацію. Системи компанії створені для визначення пріоритету найбільш авторитетної інформації в моменти кризи та новин, що швидко змінюються. Коли люди по всьому світу шукають у Пошуку чи YouTube теми, пов’язані з війною в Україні, системи показують інформацію, відео та інший ключовий контекст з авторитетних джерел новин.



Google прагне виконувати всі вимоги щодо санкцій і продовжує стежити за останніми змінами. Оскільки на окремих осіб, регіони та установи, як-от банки, поширюються санкції, такі продукти, як Google Pay, можуть стати недоступними в деяких країнах.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист