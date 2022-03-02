Bolt впроваджує категорію «Support» для перевезеннь за символічною ціною

2 марта 2022 г., 17:52

З 1 березня в додатку Bolt зʼявилася категорія «Support», що покликана обʼєднати українців. Водії-волонтери зможуть допомогти з перевезеннями за символічною ціною в 1 грн, а всі, хто цього потребує, безплатно переміщатись у разі екстреної потреби.



Компанія рекомендує узгоджувати усі деталі (включно з вартістю) перед початком поїздки, зателефонувавши водієві напряму.



Крім цього у відповідь на війну в Україні, компанія Bolt внесла ряд змін у свою діяльність:



- 5% з кожного замовлення в Європі буде перераховано неурядовим організаціям, які підтримують Україну та її жителів, включаючи Червоний Хрест. В результаті цієї ініціативи планується перерахувати понад 5 мільйонів євро і вже здійснено перший переказ у розмірі 1 мільйона євро.

- усі продукти, вироблені в Росії або пов’язані з російськими компаніями, вилучаються зі служби доставлення продуктів Bolt Market по всій Європі.

- зупинено роботу в Білорусі.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист