PLM-решения Siemens ускоряют разработку новых продуктов Unilever

18 февраля 2021 г., 12:35

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Компания Unilever оптимизировала управление спецификациями с помощью решений Siemens, в том числе Opcenter Specification.



Как отмечается, благодаря функциональным возможностям этой разработки удалось обеспечить глобальную прозрачность спецификаций сырья и заметно сократить их число, что упрощает взаимодействие с поставщиками, а также создавать инновационные продукты.



«Мы можем инвестировать сэкономленные деньги в повышение ценности инноваций, – говорит Хью Эванс, директор по вопросам информации подразделения R&D департамента разработки средств для дома и личной гигиены Unilever. – Разработка, управление и поддержание отдельной спецификации требует заметных временных затрат при проведении исследований. Если на порядок сократить этот фактор, появится дополнительное время, которое можно потратить на другие задачи».



Внедрение Opcenter Specification стало еще одним шагом по укреплению давнего партнерства между Siemens и Unilever, которая на протяжении 10 последних лет использует ПО управления «Цифровое производство» немецкого производителя для создания глобальной системы управления спецификациями. Эта система стала первым важным компонентом еще более масштабной системы для управления жизненным циклом продуктов (PLM), лежащей в основе процесса инновации.



ПО для цифрового управления жизненным циклом Siemens Teamcenter призвано упростить повторное использование знаний: оно выступает в качестве единого источника данных о продукции для всей глобальной организации. В настоящий момент Unilever внедряет это решение для упрощения развертывания системы автоматизированного проектирования (CAD) для упаковочного подразделения.

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